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百年「豐原郡附屬官舍」閒置許久 將修復後重見天日

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市文資處表示，「豐原郡附屬官舍」為日治昭和年代木造結構建築，相當具有歷史意義及歷史價值。圖／陳清龍服務處提供
台中市文資處表示，「豐原郡附屬官舍」為日治昭和年代木造結構建築，相當具有歷史意義及歷史價值。圖／陳清龍服務處提供

台中市豐原區巷弄內的日式建築「豐原郡附屬官舍」，文資處設為歷史建築，保護多年，市議員陳清龍爭取之下，市府終編列預算進行調查研究，並將進行修復再利用。陳清龍表示，豐原郡附屬官舍是地方的歷史見證，一定要修復保留並活化利用，讓其成為全國知名古蹟景點。

「豐原郡附屬官舍」，為台中市財政局2014年清查豐原區土地財產時，於中山路巷弄中發現的日式建築，為文資處定為歷史建築保護多年，卻荒廢至今。市議員陳清龍努力下，中市府終於將編列預算進行調查研究，結束後將修復再利用。

台中市文資處表示，「豐原郡附屬官舍」為日治昭和年代木造結構建築，材料較一般官舍更為細緻，建築屋頂架構尚完整，部分構造仍保留了當初建造狀態，見證了1920年代臺中州行政制度調整的歷史，是本區域所剩不多得以被保存下來的建築，相當具有歷史意義及歷史價值，市府於2014年12月5日，公告登錄為歷史建築，成為本市文化資產。

市議員陳清龍指出，豐原市中心鬧區的「豐原郡附屬官舍」構造完整，由市府秘書處管理，登錄為歷史建築後他常前往察看，發現秘書處一直未妥善管理維護，也沒做調查研究及修復再利用工作。2020年5月27日，他不滿的在議會提出質詢，強烈要求文資處依文資法規定，對「豐原郡附屬官舍」進行調查研究，2021年11月才委由中華大學進行調查研究，藏身草叢的珍貴文化資產重現才露出曙光。

陳清龍議員與中華大學研究調查團隊，23日針對「豐原郡附屬官舍」修復及活化利用進行討論時表示，豐原郡附屬官舍旁要新建豐原派出所，希望未來派出所外觀味道，配合豐原郡附屬官舍風格，官舍修復完成後，將會是全國性文化地標，與同為歷史建築的舊頂街派出所、葫蘆墩圳水岸花都廊道、墩腳綠園道結合，成為一條有城市人文景觀及歷史文化的觀光廊道。

中華大學景觀建築學系副教授李奕樵說，非常同意未來新建豐原派出所外觀、風格，配合豐原郡附屬官舍修復，如果修復後能委由地方非營利組織管理，成為「葫蘆墩故事館」，用來陳列豐原的相關史料、進行歷史研究導覽，再跟附近景點結合，「豐原郡附屬官舍」會成為知名文化景點。

台中市文資處提到，「豐原郡附屬官舍」調查研究，預計於年底結束，接下來就會進行修復經費估算、再利用方向規劃，接著就會向中央爭取經費開始修復，修復後的再利用方式，會再廣納、聽取各方意見。

市議員陳清龍表示，豐原郡附屬官舍是地方的歷史見證，一定要修復保留並活化利用，讓其成為全國知名古蹟景點。圖／陳清龍服務處提供
市議員陳清龍表示，豐原郡附屬官舍是地方的歷史見證，一定要修復保留並活化利用，讓其成為全國知名古蹟景點。圖／陳清龍服務處提供
市議員陳清龍與中華大學研究調查團隊，23日針對「豐原郡附屬官舍」修復及活化利用進行討論。圖／陳清龍服務處提供
市議員陳清龍與中華大學研究調查團隊，23日針對「豐原郡附屬官舍」修復及活化利用進行討論。圖／陳清龍服務處提供

歷史建築 台中市

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