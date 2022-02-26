228連假台中設7站催打！民眾跨區搶打莫德納

228連假首日，台中新冠疫苗第二劑涵蓋率破8成，第三劑近4成，為催打第三劑，今起加開7處假日外展接種站，一、二、三劑都可打，吸引民眾排隊接種。其中，文心森林公園站今天下午1時30分開打，不到15分鐘就有逾百人排隊搶打莫德納，甚至有彰化縣民跨區打第3劑。

台中市長盧秀燕今天說，台中市接種第一劑疫苗已達243萬8045人，全人口涵蓋率為86.69%，完成第二劑疫苗接種為225萬7319人，涵蓋率為80.27%，第三劑接種超過109萬1090人，第三劑涵蓋率38.80%。

盧秀燕指出，台中市政府提升疫苗防護網，228連假疫苗接種不打烊，今天到2月28日在台中火車站、文心森林公園、家樂福豐原店、家樂福青海店、家樂福西屯店、東協廣場、建國市場等7大公共場所開設假日接種站，提供莫德納與BNT疫苗接種，現在打疫苗都有接種禮，請符合資格民眾把握機會。

台中市衛生局表示，228連假疫苗接種不打烊，文心森林公園加碼在3月1日至4日，每天上午9時至中午開放莫德納疫苗接種各300劑，接種資訊請至衛生局網站查詢。

負責文心森林公園接種站的診所醫師施勝恒說，今天是228連假首日開站，因天氣放晴，人潮增加，盼提高覆蓋率；由於目前中央1922預約平台僅開放第三劑預約，因此到場者有近八成為一、二劑接種。

23歲的彰化縣王姓上班族說，他第一、二劑都打AZ，第三劑想要有更好的保護力，改打莫德納，但上班忙沒搶到莫德納，加上彰化沒有假日接種站，因此今天中午跨區到台中來打莫德納。