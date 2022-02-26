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外埔國中新校舍落成 蔡其昌同台盧秀燕虧：少了施志昌

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌今出席外埔國中新校舍落成典禮，雙方還咬耳朵小聊，互動氣氛熱絡。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌今出席外埔國中新校舍落成典禮，雙方還咬耳朵小聊，互動氣氛熱絡。記者劉柏均／攝影

年底市長選舉將登場，台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌連2日同台，出席海線校舍動土及落成典禮；今早盧秀燕在外埔國中校舍落成典禮活動上，致詞感謝當地市議員時，點名李榮鴻及吳敏濟。待蔡其昌致詞時表示，「我就不一一點名了，免得向市長一樣漏了施志昌（市議員），讓他不高興。」

縣市首長選舉將於11月登場，台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌，昨天先在清水活動場合上同台，雙方互動少，今天又在外埔同台外埔國中校舍落成典禮，握手、閒聊樣樣來，氣氛相對顯得熱絡，但在致詞時，雙方較勁意味濃厚，現場氣憤瀰漫煙硝味。

盧秀燕上台致詞表示，外埔國中能夠改建，是大家的功勞，教育局給她看很多資料，包含李榮鴻議員，多次質詢提案，吳敏濟議員，教育局有給會勘影片，當時害上電視新聞，議會也多次提案。

盧秀燕說，雖然外埔區議員較少，但他們每一位任內都盡心盡力，才能順利編列預算，促成開工跟完工；也謝謝蔡其昌副院長，積極幫我們奔走，關心學校，當時也幫我們爭取了部分經費，「市政府不敢居功，這是我們份內該做的事情」。

蔡其昌致詞時謝謝建設的相關有功人員，並說到「我就不一一點名了，免得像市長漏了施志昌，讓他不太開心。」蔡緩頰，3位議員都很認真，施志昌也在服務處協調好多次，可能盧秀燕稱讚我完就忘了；盧秀燕隨後也打趣提到，大家就知道市長多難當，很難做人，誇獎字數一定要一樣，感謝好朋友們幫忙。

雙方隔空交火，地方人士解讀，盧、蔡確實在為了年底選舉，開始有些較勁。藍營盧秀燕明確尋求連任，雖然綠營尚未正式提名出戰台中市長的候選人，但外界評估，蔡的出線機率較高，他本身也有代黨出征的意願，如今建設一一落成，勢必得多出席地方活動，兩兩碰頭交火，在所難免。

市議員施志昌表示，自己確實有點小小不開心，但不是因為盧秀燕，而是這幕僚作業，教育局副局長來他服務處開了2、3次協調會，教育局長卻沒有如實呈報給市長，這幕僚要再努力。

地方人士則表示，外埔國中的建設，當初是由議員吳敏濟與時任市長林佳龍，共同規畫提案爭取的，隨後便開始執行，施志昌所說的協調會，是針對校旁的滯洪池，但那其實也是議員李榮鴻主導的案子。

市議員施志昌表示，自己確實有點小小不開心，但不是因為盧秀燕，而是教育局長未將他曾開2、3次協調會一事，呈報給市長，這幕僚要再努力。記者劉柏均／攝影
市議員施志昌表示，自己確實有點小小不開心，但不是因為盧秀燕，而是教育局長未將他曾開2、3次協調會一事，呈報給市長，這幕僚要再努力。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕致詞時不慎漏謝了市議員施志昌，盧秀燕表示，大家就知道市長多難當，很難做人，誇獎字數一定要一樣，感謝好朋友們幫忙。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕致詞時不慎漏謝了市議員施志昌，盧秀燕表示，大家就知道市長多難當，很難做人，誇獎字數一定要一樣，感謝好朋友們幫忙。記者劉柏均／攝影

盧秀燕 蔡其昌 教育局

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