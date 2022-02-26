華新全國口罩創意大賽 決選18件作品產量買得到

隨著中央宣布Covid-19疫情防疫逐步微解封，後疫情時代來臨，口罩國家隊華新醫材集團今天發表全國口罩設計競賽作品，先量產前三名得名圖案製成的口罩，希望來自大學院校學生的創意設計不但讓口罩時尚化、個性化，也成為民眾的生活日常。

新華醫材集團位在田中工業區，今天在華新MASK創意生活館廣場舉辦發表會，會場展示晉級複賽的168款口罩圖案，都出自年輕人發想，有應景的生肖虎年圖案，也有取材動植物寓意的花樣，琳瑯滿目。新華醫材集團邀請模特兒走秀展示金首獎「一鷺有你」、金卓獎「Bling！發現新生活」、金罩獎「LOVE（白斜）」，3名得獎人謝麗玲、王婷立、王紫珊隨後上台一起秀得獎口罩。

田中鎮長洪麗娜、立法委員陳素月及地方民代士紳到場，華新醫材集團董事長鄭永柱感謝來賓一路支持華新醫材，並頒獎給金首獎得獎人謝麗玲。鄭永柱說，最近兩年內民眾戴口罩防疫，同時隔離流感、一般感冒等傳染性的疾病，他相信後疫情時代仍需要口罩保護民眾健康，華新醫材舉辦全國口罩圖案設計競賽，晉級決賽的18件作品圖案都將產量，第一批先產生金首獎、金卓獎和金罩獎圖案的口罩。

鄭永柱表示，得獎作品將印製在華新醫材生產的口罩，無論平面或鑽石型立體的口罩，民眾都買得到、戴得到，他向各界報告最新消息，華新醫材發明的超立體鑽石型口罩榮獲世界八大國家發明展金牌獎，用原材質尺寸放大50倍製成的超大口罩通過功能檢驗和一般口罩相同，已獲金氏世界紀錄認證，華新醫材將在本 （3）月下旬舉辦慶祝會，公開金氏世界紀錄的最大醫療鑽石型口罩。

台中科技大學設計學院承辦「MOTEX華新創意口罩全國設計大賽」，去（2021）年11月15日到今年元月10日收到1600多件作品，初步篩選有效作品約1400件，評審選出168件晉級決選，3件「金」字獎，9件新秀獎，6件特別獎，會場除了展示晉級複賽作品圖案，也展示獲得決選的新秀獎、特別獎、「金」獎18名創作者的設計概念說明看板。

「這個比賽不是頒獎完就結束，年輕人作品真的能被量產，被消費者看見。」台中科大副校長兼設計學院院長蕭家孟說，年輕人參加比賽，獎金多寡其次，最在意的是作品能不能商品化，華新醫材有心培育人才，願意把得獎者作品印製在口罩上面，消費者購買使用，給予得獎者無比的成就感。

金首獎得獎人謝麗玲表示，過去兩年防疫期間民眾生活受限許多，她以小白鷺為發想，取其「自由、純潔、吉祥」意象，模擬鷺鷥各種姿態與自由自在飛翔，口罩上面的橘色小花象徵新年新希望，希望疫情逐漸遠離，大家恢復疫情前的原有自由自在生活，對未來充滿新希望。