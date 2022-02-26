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後疫情時代口罩需求仍在 多元設計爭取消費者青睞

中央社 / 彰化26日電

彰化口罩大廠華新醫材集團董事長鄭永柱今天表示，面對後疫情時代，為防範其他疾病，口罩需求仍在，除推出各式不同功能的口罩外，也要以不同設計款式爭取消費者青睞。

位在彰化田中鎮的華新醫材集團日前舉辦創意口罩全國設計大賽，今天舉行頒獎典禮，鄭永柱等人頒發獎狀及獎金給獲選金首獎、金卓獎等10多名參賽學生，獲選的作品未來也將正式量產上市販售。

朝陽科大視覺傳達設計系學生謝麗玲設計的「一鷺有你」口罩拿下代表第一的金首獎，謝麗玲接受媒體聯訪時說，口罩有白鷺鷥及橘色的花等圖案，白鷺鷥象徵自由、純潔，橘色的花代表著新希望，希望傳達帶著新希望，拋棄過去不好的一切，開始新的一年。

鄭永柱接受媒體聯訪時說，經過2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全球已慢慢步入後疫情時代，在疫情發生時，口罩已被證明是防疫很好的工具，也是生活必需品，因此需要有更多樣式的口罩提供給消費者，因此舉辦設計大賽。

鄭永柱指出，民眾戴上口罩除防範COVID-19病毒外，感染其他疾病機率也降低；他認為，後疫情時代口罩需求仍在，除了製造更多功能及戴起來更舒適的口罩外，也要講求時尚設計，讓民眾戴口罩可和衣服作搭配，爭取消費者青睞。

華新醫材集團去年11月舉辦華新創意口罩全國設計大賽，邀請大專院校、高中職在學學生參加，共收到1400多件作品，經設計業界專家及華新公司主管組成評審團進行評選，選出18件優秀作品，頒發獎牌及獎金。華新集團也透露，已取得最大醫療鑽石型口罩的金氏世界紀錄認證，3月25日將舉辦慶祝大會。

口罩 疫情

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