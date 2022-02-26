外埔國中新校舍落成 盧秀燕、蔡其昌咬耳朵 較勁味濃厚

台中市外埔國中建校53年，老舊校舍改建完成，台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌今出席落成典禮。盧細數市府預算編列狀況，再感謝蔡其昌「爭取部分經費」；蔡其昌則表示「3位市長任期會勘我都到」，爭取中央的預算到位，謝謝市府也支持。

縣市首長選舉將於11月登場，台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌，雙雙皆被視為年底最有可能碰頭的對手，昨天先在清水活動場合上同台，雙方互動少，今天又在外埔同台外埔國中校舍落成典禮，握手、閒聊樣樣來，氣氛相對顯得熱絡。

外埔國中建校53年，改建過程歷經3位市長任期。蔡其昌致詞時說到，外埔國中改建案，3任市長任期的會勘自己都有到，校舍今天建設成功，「謝謝向中央爭取的預算有到位」，也謝謝市府都支持；盧秀燕則細數歷任市長在外埔國中建設的作為，胡志強積極規劃、林佳龍編列7千萬餘元，自己共編列了超過8千萬元，總興建費用共約1億6,500萬元，並強調「市府不敢居功，這是我們份內該做的事情。」

昨天清水國中校舍重建工程動土活動，盧、蔡雙方在經費爭取上說法有些出入。蔡其昌受訪時回應，雖跟盧市長說的有出入，但我不會用收割這字眼，因為她也有出一點力，那個比重有誤，可能幕僚給的資料不太正確，還是謝謝市府，如果他擺爛不做，那我們也很難完成海線孩子的需要，所以我是心存感激。

蔡表示，外埔國中也是從中央補助市府的預算外，再去爭取其他預算來協助，市府也會有相對的配合款。我們都感謝，但還是希望精準一點，有時候該是我完成的事情，不用吝嗇，以前胡市長時期，他都會把事情說得比較清楚。

2天皆與盧秀燕於海線同台，被問及是否彼此有較勁意味？蔡其昌在場外受訪時表示，2件都是我爭取來的重大建設，你不能說甚麼較不較勁。

蔡其昌說明，市府安排這個時間落成啟用或動土，我也只能配合，畢竟是由市府發包，行政權佔優勢，她說甚麼時候大家就要配合他，剛好她要排這兩天，我也只能配合這兩天。