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土地公涉違建 永靖鄉簡易追思堂今動土一併合法化

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
永靖鄉舊追思堂疑因地方派系鬥爭，遭檢舉違章被拆，今天簡易追思堂新建工程動土典禮，連警方都派員到場維持秩序。記者簡慧珍／攝影
永靖鄉舊追思堂疑因地方派系鬥爭，遭檢舉違章被拆，今天簡易追思堂新建工程動土典禮，連警方都派員到場維持秩序。記者簡慧珍／攝影

土地公庇佑百姓，如果聖像變成違建面臨自身難保就很尷尬。彰化縣永靖鄉簡易追思堂新建工程今天動土；鄉長詹木根說，簡易追思堂預計9個月完工，永靖鄉第一公墓土地公聖像和涼亭都將一併申請執照，未來鄉民將在合法地目的合法建物內追懷逝去親人，請土地公庇護先人在另一個世界安享新生活。

永靖鄉簡易追思堂新建工程是鄉內大事，幾乎全鄉24村的村里和社區發展協會理事長出席，立法委員陳素月和縣議員曹嘉豪、張欣倩、凃俊任、黃正盛出席，場面盛大。鄉長詹木根感謝坐在台下代表縣政府的民政處長賴致富及鄉民代表會主席詹雅婷大力支持，促成興建永靖鄉簡易追思堂。

詹木根說，永靖鄉原本有追思堂，民眾檢舉地目不符，縣政府裁示拆除，3年前沒追思堂，鄉民只好送往生家屬到鄰近鄉鎮市追恩堂（或懷恩堂）舉辦追悼儀式，相當不方便，在他第一任任期的初期，永靖鄉列入貧瘠鄉鎮，財政困難，過去這幾年他努力經營，永靖鄉漸有具體建設，這次鄉公所自籌1500萬元，縣政府補助500萬元並輔導公墓設施合法化，鄉民就快有合法追思堂可使用。

設計永靖鄉簡易追思堂的建築師林凱偉簡報時表示，簡易追思堂一層樓，屋頂造型類似蓮花，象徵純淨，屋簷下有雨遮，可供參加追思儀式的民眾休憩，樓地板面積約307.39平方公尺，施工270日曆天，大概明年初完工。

地方民眾指出，永靖鄉舊追思堂使用多年，2016年因地方派系糾葛，座落縣有地的追思堂和第一公墓涼亭、土地公聖像都被檢舉，追思堂地目不合法，土地公、涼亭是違建，當選鄉長的詹木根相當無奈，只好拆除追思堂，但土地公聖像即使有人檢舉也不敢主張拆除，涼亭因民眾需求也幸運逃週被拆命運。

永靖鄉長詹木根（前排左四）率各級民代主持永靖鄉簡易追思堂動土儀式。記者簡慧珍／攝影
永靖鄉長詹木根（前排左四）率各級民代主持永靖鄉簡易追思堂動土儀式。記者簡慧珍／攝影
永靖鄉第一公墓土地公聖像被檢舉為違建，不過沒人敢進一步主張拆除。記者簡慧珍／攝影
永靖鄉第一公墓土地公聖像被檢舉為違建，不過沒人敢進一步主張拆除。記者簡慧珍／攝影

土地公 違建 建築

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