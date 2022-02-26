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彰化埤頭木棉花況差取消明後天活動 二林如期舉辦花季

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
天公作美，天氣放晴又氣溫回升，2022埤頭鄉母親河畔木棉花季親子健走今天快樂出發。記者簡慧珍／攝影
天公作美，天氣放晴又氣溫回升，2022埤頭鄉母親河畔木棉花季親子健走今天快樂出發。記者簡慧珍／攝影

彰化縣木棉花季賞花活動今天起跑，近千名親子到埤頭鄉長約4公里的木棉花道健行，因開花率僅一成，明、後兩天活動被取消，縣政府和鄉公所改在3月19日舉辦社區親子寫生，請民眾再來賞花；無獨有偶的是二林鎮預定同一天舉辦2022二林好好木棉花季系列活動，當天也舉辦寫生比賽。

2022埤頭鄉母親河畔木棉花季今天上午開幕活動，近千名參加健行民眾在埤頭鄉中南路與田尾鄉新生橋集合，一年一度亮相的「木棉花寶寶」現身，小朋友和家長爭相合影。縣長王惠美、鄉長杜懿彩、立法委員謝衣鳳鳴槍出發，眾人都擠到最前線，有趣的是木棉花寶寶移動速度較慢，大家不但在出發線等待領走，還主動讓路，全體到齊後，在民歌「木棉道」歌曲聲中邁步向前走。

「木棉花還沒盛開，3月19日加碼舉辦埤頭鄉賞花活動。」縣長王惠美說，埤頭鄉木棉花盛開期間總是吸引成百上千民眾遊賞，其實埤頭鄉不只有木棉花，還有觀光工廠和全台聞名的合興宮炸彈媽，縣政府近年補助上億元把舊鐵道改造成自行車道，鄉公所結合田園風光舉辦運動休閒活動，民眾除了木棉花季，平常也可以常來埤頭鄉遊玩。

埤頭鄉木棉花道就在舊濁水溪旁，沿岸畜牧場林立，縣政府最近兩年大力取締偷排，今天起288連假，木棉花道遊客多，縣長王惠美表明將交代環保局機動稽查，以免偷排豬糞尿和雞屎漂浮舊濁水溪飄傳異味破壞民眾遊興。立法委員謝衣鳳說，已協調農水署增加每日放流8公噸水流，沖走汙染物以降低異味。

杜懿彩表示，埤頭鄉木棉花季親子健行去年因Covid-19疫情停辦，今年復辦，走在木棉花道，忍不住想起民歌「木棉道」，鄉公所預期3月19日木棉花花況較好，將把明（27日、28日）的社區親子寫生比賽移到3月19日，限額300名，即日起到3月28日到埤頭鄉木棉花道賞花打卡還可以參加網路抽獎。

二林鎮公所早訂在3月19日舉辦2022二林好好木棉花季，3月19日、20日、26日、27日二林鎮木棉花道交通管制，19日開幕後舉辦花道踩街和寫生比賽，當天也贈送樹苗，當天到4月1日舉辦木棉花季攝影比賽，歡迎民眾共賞木棉花之美。

2022埤頭鄉母親河畔木棉花季親子健走今天登場，因花況不理想，3月19日將再舉辦一次。記者簡慧珍／攝影
2022埤頭鄉母親河畔木棉花季親子健走今天登場，因花況不理想，3月19日將再舉辦一次。記者簡慧珍／攝影

親子 賞花 王惠美

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