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影／沒凍傷全淹死 草莓農忍痛除果悲喊：攏沒啊
南投縣國姓鄉是縣內草莓最大產區，目前正值盛產期，但連日雨襲，導致草莓嚴重水傷，田間滿是爛果，枝葉染病，農民忍痛清整果園，悲呼「攏沒啊」，原本期待的228連假商機沒了，還血本無歸恐賠錢；公所查報粗估損失逾9成，已回報上級單位，盼縣府、中央速來勘災，讓農民能盡快善後，避免疫病擴散。
國姓鄉公所指出，全鄉草莓栽種面積約約7、8公頃，產期約從每年12月下旬至清明節前後，產區分布在福龜、長流和北港等村，又以福龜村台14線中潭公路兩側為主要種植區，每到產季沿線草莓園就開放觀光採果，有「草莓大道」之稱。
而目前正值草莓第2、3期開花結果期，是全年產季中產量最高、品質最佳的盛產期，未料上周起受寒流及華南雲雨區東移影響，全台又濕又冷，雨更是連續下了快1周，草莓因此嚴重受災，因水傷導致裂果、腐爛、發霉，也造成疫病。
「沒凍傷，但全淹壞了，攏沒效啊！」草莓農邱焜賢看著田間滿是爛果、枯葉充滿無奈，邊走邊拔除壞果及枝葉，一下子就堆滿兩手，他說，這幾天清理果園已丟掉2、30個麻布袋的草莓，再來出太陽一曬會更慘，228連假也別想做生意了。
同是草莓農的張淑美也說，草莓不怕冷就怕太多水，這波雨勢太猛又太長，果實不論成熟與否幾乎都爛光，接著就發霉，沒趕快清掉就蔓延其他果實，也讓植株生病，只好多雇工清除爛果善後，但沒收入，人力支出卻倍增，血本無歸還賠錢。
國姓鄉公所農經課長郭俊龍表示，經查報這波草莓水傷約逾9成，第2、3期收成幾乎歸零，而是剛好是草莓整年收益關鍵期，損害相當嚴重，目前已通報縣府、農改場等單位，盼其派員速來勘災，讓農民盡快善後，避免疫病擴大再釀損失。
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