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備戰228連假車潮 大雅警交通疏導計畫出爐

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
大雅警分局配合228連假到來，做出大量交通車流因應措施。記者劉柏均／翻攝
大雅警分局配合228連假到來，做出大量交通車流因應措施。記者劉柏均／翻攝

228和平紀念日3天連續假期將至，為因應南下出遊旅客，台中大雅警分局將針對轄內重點時段及路段，規劃出動150名警力執行交通疏導勤務，並由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導，以維持交通順暢，請駕駛人務必耐心配合員警及義交指揮疏導。

大雅警分局表示，國道4號潭子交流道通車後，民眾可透過豐原及潭子2條連絡道，直接銜接台74線快速道路，預計可比原有路線節省約20分鐘，並紓解地方台3線、中89線路段車流。

警方提醒民眾，出遊前務必做好車況檢查，事先規劃妥善之行車路線，並善用即時路況資訊，儘量避開壅塞路段，減少路程時間。

警方提醒民眾，酒駕新法已於111年1月30日生效：包括酒駕未肇事者刑責由2年提高為3年，增訂得併科罰金30萬；10年內2度酒駕累犯，除吊銷駕駛執照外，主管機關得公布酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，籲請民眾勿心存僥倖，警方將加強取締酒後駕車、闖紅燈及嚴重超速，請用路人務必遵守交通法規。

酒駕 國道

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