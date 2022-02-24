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豐原公老坪飆車亂象 110年取締近千件

中央社 / 台中24日電

台中市豐原區公老坪是賞夜景、騎自行車、散步的好去處，但許多飆車族改裝車輛後到此危險駕車，豐原警分局啟動防飆勤務，去年取締近千件超速行駛、無照駕駛、酒後駕車等。

台中市豐原區公老坪坐擁美麗夕陽、夜景，有「豐原後花園」稱譽，但近年來飆車族日夜擾鄰，台中市豐原警分局啟動防飆勤務，強力取締青少年集體飆車、違法改裝車輛、無照駕駛及酒後駕車等。

豐原警分局今天發布新聞稿表示，去年共取締306件超速行駛、254件無照駕駛（其中未成年無照駕駛140件）、19件酒後駕車、11件改裝車輛、2件危險駕車，另通報環保局改裝噪音車輛337件。今年至今也取締11件無照駕駛（其中未成年無照駕駛5件）、1件酒後駕車。

警方表示，噪音改裝車輛擾民，環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾民情事，可上傳相片（包含車牌及排氣管）或影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格依法開單處以新台幣1800元至3600元罰鍰。

噪音 台中市

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