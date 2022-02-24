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出遊防疫兩兼得 台中市觀旅局推「安心旅宿」標章

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市政府推出「安心旅宿」標章，供遊客作為挑選住宿業者的標準。圖／台中市觀旅局提供
台中市政府推出「安心旅宿」標章，供遊客作為挑選住宿業者的標準。圖／台中市觀旅局提供

本周末就要迎接228連假，為讓出門旅宿的遊客放心，台中市政府推出「安心旅宿」標章，只要旅宿業者依照市府訂定標準，並做好公共場域、房務及餐飲等各項防疫工作，通過審核就可取得標章，提供遊客安心選擇。

觀旅局說明，「安心旅宿」不是防疫旅館，也不是居家檢疫代替所，不接受居家檢疫及居家隔離者住宿，服務對象僅限於一般遊客。今年度已取得「安心旅宿」認證的旅宿業者已達到289家，市府將持續輔導並鼓勵更多旅宿業者取得「安心旅宿」認證標章，以提供遊客安全、優質的住宿環境。

觀旅局提到，台中幅員遼闊，山、海、屯、都各自擁有獨特的歷史人文、美食小吃與觀光特色，228連假來台中旅遊，一定要到全台知名的「東后豐自行車道」、最美的夕陽「高美濕地」及天然優美的溫泉勝地「谷關溫泉」，同時搭配入住自行車友善、低碳認證或溫泉標章等特色「安心旅宿」，無論是規劃當日來回一日遊、小旅行二日遊，或是三日深度旅遊，都能使遊客輕鬆探台中這座熱情活力的城市。

觀旅局表示，遊客到台中遊玩，外出旅遊住宿選擇有「安心旅宿」認證標章，才能玩得開心又安心。提醒大家疫情期間外出請佩戴口罩、勤洗手並保持安全社交距離。台中市相關旅遊情報及取得「安心旅宿」認證業者名單，可至「台中觀光旅遊網」（ https://travel.taichung.gov.tw/ ）查詢。

台中市觀旅局推薦天然優美的溫泉勝地「谷關溫泉」，邀請民眾228連假到台中遊憩。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀旅局推薦天然優美的溫泉勝地「谷關溫泉」，邀請民眾228連假到台中遊憩。圖／台中市觀旅局提供
旅店業者須符合市府訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程」，落實防疫措施，才可獲得標章。圖／台中市觀旅局提供
旅店業者須符合市府訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程」，落實防疫措施，才可獲得標章。圖／台中市觀旅局提供
旅店業者須符合市府訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程」，落實防疫措施，才可獲得標章。圖／台中市觀旅局提供
旅店業者須符合市府訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程」，落實防疫措施，才可獲得標章。圖／台中市觀旅局提供

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