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出遊防疫兩兼得 台中市觀旅局推「安心旅宿」標章
本周末就要迎接228連假，為讓出門旅宿的遊客放心，台中市政府推出「安心旅宿」標章，只要旅宿業者依照市府訂定標準，並做好公共場域、房務及餐飲等各項防疫工作，通過審核就可取得標章，提供遊客安心選擇。
觀旅局說明，「安心旅宿」不是防疫旅館，也不是居家檢疫代替所，不接受居家檢疫及居家隔離者住宿，服務對象僅限於一般遊客。今年度已取得「安心旅宿」認證的旅宿業者已達到289家，市府將持續輔導並鼓勵更多旅宿業者取得「安心旅宿」認證標章，以提供遊客安全、優質的住宿環境。
觀旅局提到，台中幅員遼闊，山、海、屯、都各自擁有獨特的歷史人文、美食小吃與觀光特色，228連假來台中旅遊，一定要到全台知名的「東后豐自行車道」、最美的夕陽「高美濕地」及天然優美的溫泉勝地「谷關溫泉」，同時搭配入住自行車友善、低碳認證或溫泉標章等特色「安心旅宿」，無論是規劃當日來回一日遊、小旅行二日遊，或是三日深度旅遊，都能使遊客輕鬆探台中這座熱情活力的城市。
觀旅局表示，遊客到台中遊玩，外出旅遊住宿選擇有「安心旅宿」認證標章，才能玩得開心又安心。提醒大家疫情期間外出請佩戴口罩、勤洗手並保持安全社交距離。台中市相關旅遊情報及取得「安心旅宿」認證業者名單，可至「台中觀光旅遊網」（ https://travel.taichung.gov.tw/ ）查詢。
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