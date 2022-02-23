彰化偏鄉二所國中「英文愛的書庫」揭牌 紮根國際視野

彰化大城、二水國中兩座「英文愛的書庫」今天聯合揭牌，彰化縣長王惠美說，台中市向日葵社會福利慈善事業基金會董事長陳俗蓉是位有才華的藝術家，經常透過畫作義賣，贊助公益教育文化，此次捐款購書成立書庫，盼孩子們能透過英文圖書開拓國際視野。

今天「英文愛的書庫」揭牌儀式在大城國中舉行，王惠美說，陳俗蓉是彰化埤頭人，事業有成後，回饋鄉里，這次縣政府結合基金會，公私協力攜手成立「英文愛的書庫」，由基金會捐款30萬元，採購42箱書箱，共1470本英文適齡優質圖書於大城國中及二水國中設置英文圖書書箱，供班級閱讀與教師教學使用，希望學生能提升英語閱讀力，未來還可以再移到其他學校，不斷循環再利用，充實學習資源，以縮短學習的城鄉差距。

陳俗蓉說，她對彰化這塊土地有很深的感情，偏鄉更需要大家的資源，尤其是英文，一定要特別重視，讓學生更具國際觀。

王惠美說，閱讀是學習的重要基礎，彰化縣內圖書館已改造110座，希望能有更好的環境讓孩子願意來讀書，縣府將資源用在較偏鄉地區，就是希望讓資源分配能更平衡，投資教育就是投資未來。

大城國中校長趙士瑩說，學校一直在推動閱讀，科技化與國際化是縣長的施政主軸，也是學校教育的主軸，所以要將科技及英文融入到閱讀，這學期會開始推動班班讀英文的讀本，也希望同學能透過閱讀學習科技的知識。