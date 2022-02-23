台中樂業附幼生態園舍動土 大榕樹、樹屋明年4月落成

台中市府爭取9500萬元興建東區樂業國小附設幼兒園生態園舍，將為市區罕見的生態學校，將保留大榕樹、建樹屋，預計明年4月完工，原班從4班增為8班，包括2歲專班1班、3至5歲混齡班6班和學前特教班1班，預計招收204人。

台中市長盧秀燕今出席工程動土典禮指出，推動「公幼倍增計畫」，自她上任規劃四年內擴增公共化幼兒園至少達180班以上，截至目前已達162班，「快要達標」。樂業國小也從原本的4班擴增為8班，期望讓更多的幼童能就近上學，減輕年輕人經濟負擔，讓他們願生敢養。

校長吳桂芬表示，樂業國小是城中區難能可貴的生態學校，新建工程基地內保留許多的大樹，未來將營造為涵養幼童身心靈的戶外活動區，讓幼兒親近真實的大自然，促進各項學習與發展。

教育局長楊振昇表示，樂業幼兒園基地為舊台糖廠區，改建為樂業國小後保留花園，現幼兒園舍新建，將保留大齡榕樹，戶外活動區配合現地保留的大樹建造樹屋，活動區鋪面將採用礫石等自然材質，搭配幼兒園常見的鬆散教材，豐富孩子的感官體驗。

另外，幼兒園配合樂業國小的食農特色課程，目前在校園裡有專門園區種植果樹，未來會複製到新建園區內，以利特色課程的發展。