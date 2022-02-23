快訊

14歲碰毒物患帕金森氏症 左腦萎縮詹雅雯再爆內幕

台灣擬對俄羅斯祭半導體制裁？外交部回應了

中橫便道中斷 中市865路公車改道上梨山

中央社 / 台中23日電

中橫便道17公里路段21日因巨石崩落擊損橋梁，交通中斷，豐原客運865路公車今天改道行駛原6506公路客運路線，由豐原經埔里、合歡山梨山

台中市交通局今天發新聞稿指出，台8臨37線17公里+200路段，巨石崩落擊損橋梁，交通中斷，初步評估至少需7天才可簡易搶通，考量大梨山地區基本民行，協調台中區監理所、南投縣政府、花蓮縣政府及豐原客運。

台中市政府交通局長葉昭甫指出，台中865路公車即日起將改道行駛原6506公路客運路線，調整後路線番號為「865臨」，從豐原發車經埔里、合歡山至梨山，豐原端發車時間為上午9時10分，梨山端發車時間為上午8時40分，沿線停靠豐原（豐原客運豐原站）、東勢（豐原客運東勢站）及梨山等3站。

葉昭甫表示，受865路公車調整行駛動線及考量駕駛員工時及行車安全等因素，866區1班次時刻調整為福壽山農場端上午8時15分及梨山端下午3時30分班次；866區2班次則全部停駛。

866區3班次時刻調整為天池達觀亭端上午8時及福壽山農場端下午3時45分班次；866路班次則維持天池達觀亭端下午4時40分及武陵農場端上午6時30分班次。市民搭乘「865臨」仍享刷卡10公里免費及上限10元優惠。

梨山 公車 合歡山

延伸閱讀

梨山大雨 公路總局冒險搶通中橫公路77公里靈甫橋路段

梨山連日大雨釀邊坡滑落 遊覽車無辜遭推斷電桿壓頂

台中市7千處公車站點 今年底前全面布建虛擬站牌

每月辦「制服日」逼走15人？ 台中停管處長：並無強迫

相關新聞

虐嬰無法忍！ 國民黨中市黨部：黨籍委員啟動修法

台中市私立華興托嬰中心虐嬰事件，國民黨台中市黨部表達不捨，並認為，總統蔡英文競選時提出「0-6歲國家養」，不應該只是口號...

寒害影響 台中高接梨穗授粉不良受災68公頃

連日天寒，台中市農業局統計，台中嫁接的高接梨梨穗授粉不良，受災面積約68公頃，損失近300萬元，已達災損補助標準20%，...

盧市長宣布安心餐券提至65元 台中2萬名弱勢童受惠

台中市政府率全國各縣市之先，例假日及寒暑假期間針對就讀台中市立學校的弱勢學生，每日發給50元面額的安心午餐券，因應近期物...

影／日月潭最美單車道變「臭水溝」 元凶抓到了！

日月潭是國內外知名景點，但日前有民眾反映，部分潭面泛油汙且惡臭，又以曾獲選「全球10大最美自行車道」的環湖單車道水域最嚴...

華興案疑增5虐嬰 時力轟市長媽媽失格 盧：加嚴裁罰

華興虐嬰案持續延燒，時代力量台中黨部今砲轟，華興案從2虐嬰增為5虐嬰，社會局一年來未盡調查職責，市長盧秀燕上任迄今至少7...

烏日成功社區下雨成災 水利局：改善工程拚汛期前完工

台中成功嶺旁的烏日區三和里成功社區去年8月因連日大雨，居民飽受淹水之苦。台中市水利局說明，市府立即啟動整治計畫，規劃新建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。