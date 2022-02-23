中橫便道中斷 中市865路公車改道上梨山

中橫便道17公里路段21日因巨石崩落擊損橋梁，交通中斷，豐原客運865路公車今天改道行駛原6506公路客運路線，由豐原經埔里、合歡山至梨山。

台中市交通局今天發新聞稿指出，台8臨37線17公里+200路段，巨石崩落擊損橋梁，交通中斷，初步評估至少需7天才可簡易搶通，考量大梨山地區基本民行，協調台中區監理所、南投縣政府、花蓮縣政府及豐原客運。

台中市政府交通局長葉昭甫指出，台中865路公車即日起將改道行駛原6506公路客運路線，調整後路線番號為「865臨」，從豐原發車經埔里、合歡山至梨山，豐原端發車時間為上午9時10分，梨山端發車時間為上午8時40分，沿線停靠豐原（豐原客運豐原站）、東勢（豐原客運東勢站）及梨山等3站。

葉昭甫表示，受865路公車調整行駛動線及考量駕駛員工時及行車安全等因素，866區1班次時刻調整為福壽山農場端上午8時15分及梨山端下午3時30分班次；866區2班次則全部停駛。

866區3班次時刻調整為天池達觀亭端上午8時及福壽山農場端下午3時45分班次；866路班次則維持天池達觀亭端下午4時40分及武陵農場端上午6時30分班次。市民搭乘「865臨」仍享刷卡10公里免費及上限10元優惠。