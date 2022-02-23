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寒害影響 台中高接梨穗授粉不良受災68公頃
連日天寒，台中市農業局統計，台中嫁接的高接梨梨穗授粉不良，受災面積約68公頃，損失近300萬元，已達災損補助標準20%，並報請農委會申請農業天然救助，農業局表示，災損統計仍在滾動式統計中。
立委江啟臣表示，寒流來襲，正值台中東勢與和平等地的梨穗嫁接期，果樹損害嚴重，梨穗嫁接成功率降，著果失敗，果農受損，他要求農委會立即開放農業災情速報系統，主動關心災損情形。
台中市農業局表示，前天已通報各區公所調查是否有農作物受寒害影響，達受損補助標準，第一天回報梨穗受寒害影響約61公頃，因寒害影響會逐漸顯現，農業局持續會整中。
台中市東勢區農會表示，山城種植梨樹多，剛開始有果農通報寒害影響大，梨穗嫁接失敗，將無法結果，公所人員初步勘查時，部分果農說明寒害嚴重，公所人員再複審。
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