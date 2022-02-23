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台中「太平買菸場」增添藝術氣息 獲文化部管理維護優良獎
台中市太平區公所把日據時代的買菸場歷史建物改造為「太平買菸場」藝文空間，不但活化老建物，還經營得方，帶給地方藝術氣息。經過文化部「110年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」今獲頒「管理維護優良獎」，上午在文化部文化資產園區衡道堂表揚。
此次評鑑全國計有8處獲選為優良個案，太平買菸場是台中唯一獲獎者，也是8處獲獎個案中少數由公部門自行營運的公有文化資產。文化部文化資產局即日起至3月31日星期四，在文化資產園區衡道堂多功能空間展出「維古創生--『110年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑』優良個案成果展」歡迎民眾前往。
區長許貴芳、人文課課長陳香妃受獎後指出，太平買菸場自開館以來，陸續辦理各項藝文展覽及教育推廣活動，除了保存太平在地菸產業文化，也展示台灣現代藝術先驅陳庭詩的作品，並邀請在地藝術家參展，包括石雕藝術家林廣盛、粿印雕刻師鄭永斌、蛋雕達人廖啟鎮、陶藝師路慶麟、油畫家王迎春、攝影師賴明杭等重量級藝術家，同時提供東平國小、長億高中、慈明高中等在地學校美術班成果展示空間。
許貴芳說，太平中小企業林立，有許多五金小工廠，為發展地方特色，近年更推動「太平鐵工藝術節」以結合在地社區、學校及五金製造產業等，讓從五金行業者就以金屬製成藝術品，受到地方好評，也讓這棟歷史建築與在地居民的連結更為緊密。
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