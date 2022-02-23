台中和平警分局首位女所長 雙崎派出所長龔祖玉到任

台中市和平警分局首位女所長今天到任，新任雙崎派出所長龔祖玉接任，她是中央警察大學法律學系82期畢業，曾任台中市警局豐原分局保安民防組巡官及豐原分局合作派出所副所長，有警職歷練，學識豐富，歷練完整。

今天下午的雙崎派出所所長布達典禮在雙崎派出所舉行，由和平分局長陳祥麟主持，邀請民意代表、地方士紳及警友、山警幹部等貴賓到場觀禮，分局長感謝卸任所長在雙崎派出所服務期間維護治、交安的努力表示肯定，期勉新任所長未來在工作崗位上盡心盡力。