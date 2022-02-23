華興托嬰虐童遭質疑裁罰過低 中市府：加重罰則

中央社 / 台中23日電

台中市私立華興托嬰中心涉虐童遭裁罰，時代力量台中黨部今天召開記者會質疑市府裁罰金額過低；對此，台中市社會局表示，將重新檢討裁罰基準，加重罰則，以符合社會期待。

華興幼兒園附設托嬰中心集體虐嬰事件持續延燒，時代力量台中黨部今天在市府廣場召開記者會指出，雖然台中市長盧秀燕出面道歉滅火並表示會重啟調查，然而追查發現，相關案件裁罰金額過低。

時力台中黨部表示，從盧秀燕上任迄今，台中市至少發生7起托嬰中心與托育人員虐嬰事件，幾乎每件都只罰最低金額新台幣6萬元，有些案件甚至查無裁罰紀錄，輕縱違法業者早成為台中市社會局的習慣，自稱媽媽市長的盧秀燕以及社福老兵的社會局長彭懷真，完全失格。

台中市社會局副局長陳坤皇對此受訪表示，裁罰標準都依據「台中市政府處理違反兒童及少年福利與權益保障法事件統一裁罰基準」，除了次數，也會一併考量行為動機、態樣、手段、結果等，視情節加重處罰。

陳坤皇指出，裁罰基準最近一次於民國108年修正，因應中央「兒童及少年福利與權益保障法」部分條文修正，配合調整罰鍰金額上限；近日市長盧秀燕指示再重新檢討裁罰基準，加重罰則，以符合社會期待，嚴懲嚴罰遏止兒虐。

社會局表示，為建立執法公平性及公信力，減少爭議和行政訴訟成本，將儘速聯合法制局檢討裁罰基準，並增加更具體明確的評估判斷指標，同時，加重罰則，希望透過更強力的手段，守護嬰幼兒安全。

台中市 盧秀燕 時代力量

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