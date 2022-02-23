影／連日大雨台中道路塌陷 騎士慘摔犁田

昨天傍晚6點多，台中市南區美村南路258號前因連日下雨疑似污水坑管線坍塌導致路面下陷。時值下班交通尖峰時間，有機車騎士因未注意到路面狀況而發生摔車意外。建設局今早已聯繫水利局現勘，由養工處開挖了解掏空原因並加以改善。

台中市議員羅廷瑋表示，昨天傍晚服務處同仁經過該路段，發現路面塌陷，趕緊停下來協助指揮交通，設置三角錐提醒行經用路人路面狀況，避免意外再次發生。

羅廷瑋表示，服務處同仁回報騎車受傷民眾，路過下陷處摔倒，已由救護車送往大里仁愛醫院就醫，目前輕微擦傷，後至分局製作筆錄。

建設局表示，昨晚7點多，台中市養護工程處即派員至現場勘查，經查道路坑洞凹陷且下方有掏空情形，立即設置安全警示措施，至於有民眾因此摔車受傷，市府將進一步關心慰問。