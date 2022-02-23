盧市長宣布安心餐券提至65元 台中2萬名弱勢童受惠

台中市政府率全國各縣市之先，例假日及寒暑假期間針對就讀台中市立學校的弱勢學生，每日發給50元面額的安心午餐券，因應近期物價齊漲，市長盧秀燕今出席活動宣布，4月1日起安心午餐券面額將提高至65元，補助金額六都第一，2萬多名學生可至台中市約1300家5大超商、超市兌換餐食，安心享用。

「讓孩子吃得好、吃得飽！」盧市長表示，台中市高中以下學生人數30餘萬人，全國第二多。台中市對於就讀市立高中以下學校且家庭經濟較困難的學生，市府除平日提供免費營養午餐外，例假日及寒暑假也發給50元面額的安心午餐券，讓學生受到妥善照顧。

有鑑於物價上漲，對弱勢清寒家庭造成壓力，盧市長今日出席樂業國小新建幼兒園動土典禮時宣布，台中安心午餐券原本面額50元將加碼提高到65元，學生可拿餐券到5大超商兌換餐食。

市議員邱素貞則指出，窮不能窮教育、苦不能苦孩子，物價飆漲，50元很難買到一份肉菜充足的營養便當，只能買麵包、餅乾果腹，她要求比照社會局的愛心券80元標準，再提高金額，落實照顧弱勢學生。

教育局指出，按目前每家超商回饋方案，65元面額的安心午餐券，預估實際兌換金額可達72至75元，依各大超商販售的餐食內容，可購買到便當，將有2萬1651名學生受惠。教育局將持續追蹤各大超商所販售的餐食價格，適時檢討、因應。

敎育局每年原編列預算約1億8900萬元，面額增加到65元，一年需再增加約5700萬元預算，盧已責成教育局盡速辦理，預計今年4月1日起實施。

教育局長楊振昇指出，台中率六都之先將例假日也納入供應，是午餐照顧政策最完整的直轄市，同時在學期中補助學生午餐費，午餐費補助每年編列約2億6000萬元預算。

楊局長表示，此次安心午餐券聯合招標，結合超商、超市等通路業者，包括7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商及楓康超市，只要貼有「安心午餐券守護商店」辨識貼紙的店家，都可讓弱勢學生兌換餐食，超商也提供更豐富多元的套餐組合，教育局及承辦學校將依政府採購法盡速完成招標採購，請各校轉知校內學生相關訊息。