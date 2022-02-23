華興托嬰中心裁罰金額遭疑太低 盧秀燕：處理中

台中市私立華興托嬰中心虐嬰案愈滾愈大，外界質疑台中市社會局裁罰金額太低，台中市長盧秀燕今天受訪表示，正在處理中，會再跟大家報告。

華興托嬰中心經過社會局檢視相關監視器畫面後，目前已知有5名幼兒疑遭3名托育人員不當照顧，盧秀燕昨天主持市政會議時表示，每個孩童都不應受到傷害，要求社會局要提高標準，加重裁罰，儘速還家長公道。

盧秀燕今天出席東區樂業國小新建幼兒園園舍工程動土典禮，她接受媒體聯訪，有關華興托嬰中心裁罰金額新台幣6萬元，外界質疑裁罰金額太低。盧秀燕表示，正在處理中，會再跟大家報告。社會局說明，裁罰基準最近一次在民國108年修正，會再重新檢討裁罰基準並加重罰則。

另關於孩童安心餐券，盧秀燕指出，台中市有30多萬名學生，是全國第二多，有些家庭經濟比較困難，平常在學校裡提供免費營養午餐，例假日、寒暑假會給價值新台幣50元安心餐券，讓他們可在全國5大超商、1萬3000多家分店兌換午餐。

盧秀燕指出，現在物價高漲，原來50元的安心餐券已不足以讓孩子們拿到一個便當，孩子們有時領麵包、領餅乾等果腹，非常心疼。台中市政府決定率全國之先，把安心餐券由現行的50提高到65元，因為大量招標，預計孩子們可以吃到72至75元之間，讓他們吃得飽、吃得好。台中市議員邱素貞則要求市府可比照社會局的愛心券80元標準。

盧秀燕說，目前正在跟超商洽談契約，預計4月1日兒童節連假開始前實施，受惠的孩子約2萬1000人，增加預算約5700萬元，增加預算對市政是很大的財務負擔，但是無論如何，一定要孩子們吃得飽，至少要能夠達到一個便當有菜、有肉、有蛋，還有其他補給品。