華興案疑增5虐嬰 時力轟市長媽媽失格 盧：加嚴裁罰

華興虐嬰案持續延燒，時代力量台中黨部今砲轟，華興案從2虐嬰增為5虐嬰，社會局一年來未盡調查職責，市長盧秀燕上任迄今至少7起虐嬰案，多採最低裁罰6萬元，顯見「媽媽市長」失格；盧秀燕強調，社會局已聯合法制局檢討裁罰基準，將跟大家報告。

今早，時代力量台中黨部二度召開華興虐嬰案記者會，時力南屯區主任吳佩芸指出，上周記者會結束後，許多家長看到新聞畫面才知自家孩子受虐，她已陪同5組家長報案，並推判至少８名嬰兒遭虐；另指出家長質疑社會局只想「私下了解」，要求應主動說明調查進度。

去年舊案社會局調查不周延，事發後未告知其他家長，依法應查扣30天影像，卻只有10天，中間缺漏畫面未對業者開罰，形同包庇業者，吳佩芸痛批，「積極辦理有這麼難嗎？」

時代力量台中黨部細數，2019年南屯區虐嬰案，盧市長說「市府一定重罰」，但從盧上任至今已發生7起不當虐嬰案，多以最低裁罰6萬元結案，甚至查無裁罰紀錄，遭罰托嬰中心改名再營業，換湯不換藥，痛批「媽媽市長」盧秀燕、「社福老兵」彭懷真，通通失格。

盧秀燕今早出席樂業國小新建幼兒園活動，媒體問及是否提高兒少法裁罰標準？盧強調，目前研擬中，會再跟大家報告。社會局說明，已聯合法制局檢討裁罰基準，增加更具體的評估判斷指標，並加重罰則。

關於華興未提供另20天影像，社會局日前已依規開罰6萬元，並於21日起主動電話通知嬰寶班全數家長，並未隱匿。另，因兒少法涉及保護個案，依規定社工人員須個別拜訪，進行訪談紀錄，但目前開案家長意願度不高，社會局將積極溝通。