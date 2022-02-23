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華興案疑增5虐嬰 時力轟市長媽媽失格 盧：加嚴裁罰
華興虐嬰案持續延燒，時代力量台中黨部今砲轟，華興案從2虐嬰增為5虐嬰，社會局一年來未盡調查職責，市長盧秀燕上任迄今至少7起虐嬰案，多採最低裁罰6萬元，顯見「媽媽市長」失格；盧秀燕強調，社會局已聯合法制局檢討裁罰基準，將跟大家報告。
今早，時代力量台中黨部二度召開華興虐嬰案記者會，時力南屯區主任吳佩芸指出，上周記者會結束後，許多家長看到新聞畫面才知自家孩子受虐，她已陪同5組家長報案，並推判至少８名嬰兒遭虐；另指出家長質疑社會局只想「私下了解」，要求應主動說明調查進度。
去年舊案社會局調查不周延，事發後未告知其他家長，依法應查扣30天影像，卻只有10天，中間缺漏畫面未對業者開罰，形同包庇業者，吳佩芸痛批，「積極辦理有這麼難嗎？」
時代力量台中黨部細數，2019年南屯區虐嬰案，盧市長說「市府一定重罰」，但從盧上任至今已發生7起不當虐嬰案，多以最低裁罰6萬元結案，甚至查無裁罰紀錄，遭罰托嬰中心改名再營業，換湯不換藥，痛批「媽媽市長」盧秀燕、「社福老兵」彭懷真，通通失格。
盧秀燕今早出席樂業國小新建幼兒園活動，媒體問及是否提高兒少法裁罰標準？盧強調，目前研擬中，會再跟大家報告。社會局說明，已聯合法制局檢討裁罰基準，增加更具體的評估判斷指標，並加重罰則。
關於華興未提供另20天影像，社會局日前已依規開罰6萬元，並於21日起主動電話通知嬰寶班全數家長，並未隱匿。另，因兒少法涉及保護個案，依規定社工人員須個別拜訪，進行訪談紀錄，但目前開案家長意願度不高，社會局將積極溝通。
社會局表示，裁罰標準依據「台中市政府處理違反兒童及少年福利與權益保障法事件統一裁罰基準」，涉案托育人員與業者均依規開罰，第一次處新台幣6萬元，並公布姓名或名稱，並視案情情節輕重酌予加重處罰。
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