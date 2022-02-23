烏日成功社區下雨成災 水利局：改善工程拚汛期前完工

台中成功嶺旁的烏日區三和里成功社區去年8月因連日大雨，居民飽受淹水之苦。台中市水利局說明，市府立即啟動整治計畫，規劃新建排水箱涵銜接成功大排，並向農委會水保局爭取500萬元經費補助，施工進度達56%，預計今年4月汛期前完工，解決社區淹水問題。

成功社區近30戶民宅在去年8月2日凌晨3時許，因連日大雨附近山坡的泥沙被雨水沖刷下來，加上水溝窄小渲洩不及，造成民宅大淹水，居民漏夜忙著從家裡掃水出來，市長盧秀燕當天上午即到場視察，民代經居民反映爭取解決長年遇雨成災問題，盧秀燕當場指示水利局查明原因並改善。

水利局說明，成功社區為坡地上形成的聚落，缺乏整體系統化的排水規劃，大小不一的排水路錯綜複雜，且普遍有排水路上違建加蓋情形，造成排水斷面縮小。去年8月受到西南氣流及熱帶低氣壓帶來強降雨，使上游的土砂被沖刷至下游社區，加上分流點漿砌護岸老舊毀損導致排水路阻塞，以致分流效果不彰而淹水。

水利局指出，在都發局、警察局、烏日區公所及相關管線單位協助下，以最短時間內完成排水路上違章建築拆除作業，並新建75公尺長排水箱涵。行政院農業委員會水土保持局也相當關心工程進度，前天至施工現場視察，工程進度超前，預計今年4月汛期前完工。