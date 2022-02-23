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烏日成功社區下雨成災 水利局：改善工程拚汛期前完工

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市水利局說明，在相關單位協助下，烏日成功社區排水路上違章建築拆除作業以最短時間內完成。圖／台中市水利局提供
台中市水利局說明，在相關單位協助下，烏日成功社區排水路上違章建築拆除作業以最短時間內完成。圖／台中市水利局提供

台中成功嶺旁的烏日區三和里成功社區去年8月因連日大雨，居民飽受淹水之苦。台中市水利局說明，市府立即啟動整治計畫，規劃新建排水箱涵銜接成功大排，並向農委會水保局爭取500萬元經費補助，施工進度達56%，預計今年4月汛期前完工，解決社區淹水問題。

成功社區近30戶民宅在去年8月2日凌晨3時許，因連日大雨附近山坡的泥沙被雨水沖刷下來，加上水溝窄小渲洩不及，造成民宅大淹水，居民漏夜忙著從家裡掃水出來，市長盧秀燕當天上午即到場視察，民代經居民反映爭取解決長年遇雨成災問題，盧秀燕當場指示水利局查明原因並改善。

水利局說明，成功社區為坡地上形成的聚落，缺乏整體系統化的排水規劃，大小不一的排水路錯綜複雜，且普遍有排水路上違建加蓋情形，造成排水斷面縮小。去年8月受到西南氣流及熱帶低氣壓帶來強降雨，使上游的土砂被沖刷至下游社區，加上分流點漿砌護岸老舊毀損導致排水路阻塞，以致分流效果不彰而淹水。

水利局指出，在都發局、警察局、烏日區公所及相關管線單位協助下，以最短時間內完成排水路上違章建築拆除作業，並新建75公尺長排水箱涵。行政院農業委員會水土保持局也相當關心工程進度，前天至施工現場視察，工程進度超前，預計今年4月汛期前完工。

水利局表示，新建排水箱涵工程沿途經過部分民宅，將更嚴謹監督施工過程，加強落實工地安全及衛生作業。工程完工後，再遇強降雨來襲時，可有效將部分水流透過箱涵排入成功大排，減少進入社區的逕流量，以解決成功社區居民淹水之苦。

台中市烏日成功社區去年8月下雨成災，居民半夜忙著挪動機車、從家裡掃水出來。圖／讀者提供
台中市烏日成功社區去年8月下雨成災，居民半夜忙著挪動機車、從家裡掃水出來。圖／讀者提供
台中市水利局說明，為解決烏日成功社區排水問題，新設排水箱涵施工中。圖／台中市水利局提供
台中市水利局說明，為解決烏日成功社區排水問題，新設排水箱涵施工中。圖／台中市水利局提供
台中市烏日成功社區去年8月下雨成災，居民半夜忙著從家裡掃水出來。圖／讀者提供
台中市烏日成功社區去年8月下雨成災，居民半夜忙著從家裡掃水出來。圖／讀者提供

水利局 淹水 盧秀燕

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