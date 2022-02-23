台中平地櫻花綻放 日夜賞櫻還能親子共遊

228連假賞櫻去，台中市后里區泰安派出所旁櫻花盛開，白天、夜晚都能觀賞，新社大南坡櫻花林渲染山坡，宛如人間仙境，太平麗園公園除賞櫻外，更是親子共遊天堂。

每到櫻花盛開季節，福壽山農場、武陵農場、大雪山森林遊樂區與八仙山森林遊樂區的住宿總被搶購一空。台中市觀旅局今天發布新聞稿表示，民眾想要賞櫻也可到交通方便的后里、新社及太平等區，與櫻花來場浪漫的邂逅。

觀旅局指出，泰安派出所、泰安國小旁種植近300棵櫻花樹，有吉野櫻及八重櫻，每逢開花時節，豔紅的櫻花搭配派出所日式建築相當美麗，年年吸引許多民眾前往賞花，白天、夜晚都觀賞，是情侶約會勝地。

另有，新社大南坡櫻花林，粉嫩櫻花渲染著整片山坡，彷如置身人間仙境。太平區的麗園公園也是賞櫻的絕佳景點，一旁還有溜滑梯與沙坑，腹地寬廣，是親子共遊的玩樂天堂。