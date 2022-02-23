二二八連假將到 台中市觀旅局推薦台中賞櫻景點

二二八連假將到，台中市府觀旅局表示，目前正是櫻花季節，福壽山農場、武陵農場、大雪山森林遊樂區與八仙山森林遊樂區的住宿常被遊客搶訂一空，除了台中山城，賞櫻也可到交通方便的后里、新社及太平等區，歡迎大家到台中賞櫻旅遊。

觀旅局指出，近年賞櫻知名度在網路迅速崛起的后里泰安派出所櫻花林，是中部地區鐵道觀光旅遊在春季必遊之處，后里觀光資源豐富，有農特產品、古蹟步道、遊樂園和酒莊等，適合全家大小規畫1至2天的小旅行，后里泰安櫻花季現正展開，白天和夜晚都能觀賞。