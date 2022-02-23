聽新聞
test
0:00 / 0:00
二二八連假將到 台中市觀旅局推薦台中賞櫻景點
二二八連假將到，台中市府觀旅局表示，目前正是櫻花季節，福壽山農場、武陵農場、大雪山森林遊樂區與八仙山森林遊樂區的住宿常被遊客搶訂一空，除了台中山城，賞櫻也可到交通方便的后里、新社及太平等區，歡迎大家到台中賞櫻旅遊。
觀旅局指出，近年賞櫻知名度在網路迅速崛起的后里泰安派出所櫻花林，是中部地區鐵道觀光旅遊在春季必遊之處，后里觀光資源豐富，有農特產品、古蹟步道、遊樂園和酒莊等，適合全家大小規畫1至2天的小旅行，后里泰安櫻花季現正展開，白天和夜晚都能觀賞。
位在129縣道的新社大南坡櫻花林，每到春季，粉嫩櫻花渲染著整片山坡；太平區的麗園公園也是賞櫻的景點，一旁還有溜滑梯與沙坑，腹地寬廣，是親子共遊的玩樂天堂，也可到鄰近的台中市屯區藝文中心看表演和展覽；新社及北屯大坑都有種植櫻花林的私人場地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言