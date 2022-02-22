員林老奶奶們學烘焙做點心 分送小朋友好有成就感

弘道老人福利基金會彰化服務處去年成立員林好客廳後，便邀請鄰近社區長輩參加「銀髮手作烘焙課程」，烘焙的點心更分享給鄰近國小小朋友享用，也讓不同世代增加互動，彰化春風扶輪社今天也集結社友愛心捐贈十萬元支持「銀髮手作烘焙課程」所需材料費用，希望大家一起關心和創造長輩有品質、有成就的老年生活。

春風扶輪社鄭孟儒社長說，弘道在早年剛成立時就常去陪伴中風的爸爸，也讓他在心中種下未來行有餘力時也要回饋社會的心願，現在因緣際會下跟弘道基金會聯繫上，所以告訴自己一定要達成這個心願，讓社區的長輩，可以有一個寄託，透過來好客廳參加烘焙課程，可以有陪伴，互相貢獻，讓長輩在人生的後半段可以更有意義。

82歲的鄧奶奶參加銀髮手作烘焙課程，在員林好客廳大家一起學烘焙技藝，還一起玩桌遊等，就像自家的客廳一樣，也認識了新朋友，跟平時只能一個人待在家差很多，現在生活多了許多話題跟趣味。

已經參加烘焙課程三個月的7 0歲陳奶奶說，很期待每星期來好客廳上課，因為除了學習做點心外，也跟著弘道社工到國小當「點心郵差」，看到小朋友吃點心開心的樣子，還有收到小朋友寫的感謝信時，都很有成就感。

國際扶輪3462地區謝漢金總監說，在行善的路上接受幫助的受惠者，不一定是經濟困難，也有可能是缺乏陪伴，除了資源的支持外，也透過親身一起來陪伴，讓長輩能感到更窩心。