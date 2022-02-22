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撐過入冬最冷寒流 福壽山農場228連假迎接爆炸粉色花海

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
度過入冬最冷寒流，福壽山農場預估，將於228連假氣溫回暖時，迎來櫻花盛開爆炸美景。圖／福壽山農場提供
度過入冬最冷寒流，福壽山農場預估，將於228連假氣溫回暖時，迎來櫻花盛開爆炸美景。圖／福壽山農場提供

入冬最強寒流即將結束，因本次寒流挾帶水氣，高山有降雪機率，而海拔2000公尺的福壽山農場正值粉紅櫻花盛開期，原本擔心降雪造成櫻花凍傷，所幸此次並未降雪。福壽山農場表示，挺過低溫的櫻花將於228連假爆炸盛開，歡迎遊客上山欣賞滿山滿谷的楓紅櫻花林。

福壽山農場海拔2000公尺，遇上此次最強寒流，擔心降雪會對正逐漸盛開的櫻花造成傷害，所幸此次並未降雪。福壽山農場表示，櫻花撐過此次寒流後，開花速度降緩，預計228連假氣溫回暖後，粉色櫻花將會爆炸性盛開，將會形成滿坑滿谷的粉色櫻花林美景。

福壽山農場也提到，3月份千櫻園，則會換白色系櫻花接著登場，賞櫻季期間繁花如林相當壯觀；千櫻園賞櫻季期間，於每日7時30分開放遊客售票入園參觀，門票與福壽山農場通用，歡迎遊客上山欣賞櫻花美景。

福壽山農場提到，3月份千櫻園，則會換白色系櫻花接著登場，賞櫻季期間繁花如林相當壯觀。圖／福壽山農場提供
福壽山農場提到，3月份千櫻園，則會換白色系櫻花接著登場，賞櫻季期間繁花如林相當壯觀。圖／福壽山農場提供

櫻花 降雪 寒流

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