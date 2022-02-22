撐過入冬最冷寒流 福壽山農場228連假迎接爆炸粉色花海

入冬最強寒流即將結束，因本次寒流挾帶水氣，高山有降雪機率，而海拔2000公尺的福壽山農場正值粉紅櫻花盛開期，原本擔心降雪造成櫻花凍傷，所幸此次並未降雪。福壽山農場表示，挺過低溫的櫻花將於228連假爆炸盛開，歡迎遊客上山欣賞滿山滿谷的楓紅櫻花林。

福壽山農場海拔2000公尺，遇上此次最強寒流，擔心降雪會對正逐漸盛開的櫻花造成傷害，所幸此次並未降雪。福壽山農場表示，櫻花撐過此次寒流後，開花速度降緩，預計228連假氣溫回暖後，粉色櫻花將會爆炸性盛開，將會形成滿坑滿谷的粉色櫻花林美景。