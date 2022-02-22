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粉色花河藏嬌客 武陵農場櫻花季隱藏版彩蛋現身

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
鵂鶹頭圓而嬌小，個頭圓滾滾，模樣逗趣可愛。萌樣外型，在鳥界戲稱為「小葫蘆」。圖／武陵農場提供
鵂鶹頭圓而嬌小，個頭圓滾滾，模樣逗趣可愛。萌樣外型，在鳥界戲稱為「小葫蘆」。圖／武陵農場提供

武陵農場櫻花季不懼寒冷大雨，仍持續綻放粉紅花海，更有全台最小貓頭鷹「鵂鶹」陪伴遊客，不只賞花、更能賞鳥。鵂鶹為台灣特有亞種，保育等級2，體型僅稍大於麻雀，是珍稀野生鳥類，也是少數會在白天活動的貓頭鷹。

台中武陵農場正值櫻花季，爆量的櫻花盛開，漫延綿綿成條浪漫「粉色花河」，即便近日寒流來襲，連日降雨仍不減其繁美勝景。除了粉色浪漫外，武陵農場更有台灣特有亞種「鵂鶹」出現，渾圓可愛的模樣，被遊客稱作隱藏版驚喜。

鵂鶹頭圓而嬌小，無角羽，個頭圓滾滾，模樣逗趣可愛。萌樣外型，在鳥界戲稱為「小葫蘆」。但在呆萌討喜的外表下，鵂鶹是不折不扣的狠角色，有「火爆小辣椒」外號。每次現身，都會引起林間其他鳥群的絕命大逃竄，個頭迷你的鵂鶹，即使遇到比自己塊頭還許多的藪鳥，一樣輕易打敗當作盤中飧，牠的最愛除了山雀科鳥類外，也會捕捉昆蟲、蛙類和蜥蜴等其它小動物。

此外，場內更有身長約10公分的紅頭山雀。其外型小巧玲瓏，動作敏捷，頭上、後頸及腰部為栗色，背部為鉛色，頭大大的圓滾滾的，外型十分可愛，像極了日本卡通「哆啦A夢」，鳥界戲稱為 「小叮噹」。而且胸前半圓形黑斑，像極了戴著「蝴蝶結」的「小叮噹」，滑稽可愛爆表，總是讓見過的人忍不住莞爾一笑，近期武陵農場櫻花季，可說是賞花最勤的另類遊客了。

武陵農場副場長胡發韜表示，鵂鶹出沒地，也代表該地區生態物種多樣良好，棲地環境乾淨無汙染，生物食物鏈多樣健全，顯見武陵農場生態環境良好。眼力好的遊客若幸運在浪漫粉紅色櫻花林中發現鵂鶹，切勿干擾打攪影響牠，讓鵂鶹能優游徜徉於武陵美麗櫻花花海間。

獼猴穿梭在櫻花樹間，模樣可愛討人喜愛。圖／武陵農場提供
獼猴穿梭在櫻花樹間，模樣可愛討人喜愛。圖／武陵農場提供
台中武陵農場正值櫻花季，爆量的櫻花盛開，漫延綿綿成條浪漫「粉色花河」，即便近日寒流來襲，連日降雨仍不減其繁美勝景。圖／武陵農場提供
台中武陵農場正值櫻花季，爆量的櫻花盛開，漫延綿綿成條浪漫「粉色花河」，即便近日寒流來襲，連日降雨仍不減其繁美勝景。圖／武陵農場提供
紅頭山雀外型小巧玲瓏，動作敏捷，頭大大的圓滾滾的，外型十分可愛，像極了日本卡通「哆啦A夢」，鳥界戲稱為 「小叮噹」。圖／武陵農場提供
紅頭山雀外型小巧玲瓏，動作敏捷，頭大大的圓滾滾的，外型十分可愛，像極了日本卡通「哆啦A夢」，鳥界戲稱為 「小叮噹」。圖／武陵農場提供

武陵農場 櫻花季

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