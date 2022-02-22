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路樹因連日大雨倒塌橫躺路中 豐原警方處理迅速防意外
台中市豐原連日大雨，今天凌晨發現有邊坡路樹倒塌，阻斷通行，豐原警分局豐東所警員獲報後，隨即到場進行管制，指揮車輛改道行駛，由里長通報市府建設局到場處理，分局長劉安杰更隨即通報警廣，向民眾告知路況，讓整起事件順利於上午9時許排除，無意外發生。
近期連日大雨，台中豐原東陽路秀坑巷口，有民眾於凌晨5時許發現有邊坡路樹倒塌，阻斷通行，向警方通報。豐原警分局豐東所警員陳宏馥、賴祺深獲報後，隨即到場查看狀況。
警方到場發現，邊坡路樹倒塌，橫躺在路中央，巨大的枝幹完全遮蔽雙向車道，加上光線昏暗，擔心用路人發生意外，警員隨即擺設警示交通錐、拉起封鎖線，並在場指揮車輛改道；東陽里里長張德勲隨即通報市府建設局到場，將倒樹排除，於上午9時許恢復交通順暢。
豐原警分局長劉安杰得知後，隨即通報警察廣播電台，向民眾告知路況。劉安杰呼籲，駕駛人進入山區，應隨時注意天候、路況，並務必要減速慢行，避免發生危險，若發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即通知主管機關或打110通知警方前往協助處理。
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