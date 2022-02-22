台中市府青諮會15歲就可參加 建議案參採率達94%

台中市政府2019年創立青年事務諮詢委員會，市府研考會指出，第一屆100名委員提出69案，有九成四採納，今年報名人數成長三倍。有青委建議市府，成立青年事務辦公室，綜合協調相關事務，否則一般青年對市政運作不熟悉，無法及時解決。研考會表示，評估後統籌青年事務增加橫向連繫會報、不增組織，相關問題可在會報解決。

前市長任內成立青年諮議會，市長盧秀燕上任後，2019年轉型為青年事務諮詢委員會，提供關心台中市政的在地青年提案及交流平台，一屆任期兩年。今年有325人報名，人數比上屆成長3倍多，研考會主委表示，青委提案被看見且完全及部分參採率達九成四，越來越多青年願意關心市政，運作方式滾動檢討，越來越順暢。

第一屆青委提出市府的建議案69案，市長盧秀燕指出， 透過青諮會讓局處人員學到很多想法，青年提案大到生涯規劃、升學就業，小到公車、捷運座位配置等都有，她指出這是城市進步的動力，市府對建案的大小事都會關心，希望改進且更細膩。

有青委提案，市府2020年在勞工局與經發局設立青年事務股，多數人只知道勞工局，對經發局的青年事務股卻不熟，未發揮專業與能量。建議市府成立青年事務辦公室，一站式服務，有效串聯協調局處青年事務股，省時省力相對樽節經費。 以勞工局辦理菁英領袖營為例，如果多了經發局與農業局資源支持，品質更可提升？研考會表示，經過市府相關局處評估，決定不增加組織，但增加局處會報，在會報中協調解決問題。

青年諮詢委員觀察高齡社會，提議在台中市人行道上增設可暫歇欄杆，方便長者外出可暫時倚靠休息；建設局表示將參採納入。另有建議教育局納入漢字教育課程，目前書法不在課程內容，希望像韓國日本重拾漢字學習。教育局與文化局表示目前有不少相關競賽，激勵學生參與。

研考會主委吳皇昇說，市府將青諮會定位明確化、系統化，制定青諮會運作SOP、設置官網，開放小組會議跨組參與，青年委員大會廣邀100名青委參與，爭取出席費，提高青年參與率及認同感，另由青委自訂專案報告題目，由權責機關進行專案報告，降低資訊落差，提升提案討論品質。