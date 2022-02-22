二水鄉推動願景工程 打造濁水溪農業觀光地方創生

彰化縣二水鄉欲打造友善農業，並串接水文化景觀遊憩及推動地方創生，二水鄉鄉長蘇界欽今天與第四河川局、參山國家風景管理處、縣府水資處簽署「濁水溪二水願景工程合作備忘錄」，其中二千公頃的高灘地限制終獲解套，未來可以合法種植高莖作物、申請農具間，解決農民的難題。

二水鄉長蘇界欽說，等待這時刻等好久，為了帶動地方創生，串連八堡圳休憩園區，簽署了「濁水溪二水願景工程合作備忘錄」，希望未來能結合經濟及觀光產業，各單位聯合起來推動，二水經濟發展一定指日可待。

第四河川局長李友平說，二水約有二千公頃的高灘地限制很多，以往農民不能種高莖作物、電桿也不能設，未來則會解套，活化高灘地，離灘800公尺周圍可活化耕作，未來也會將八堡圳水文化、水安全做好，設立文化園區，二水一定可以把祖先的榮光找回來。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷說，二水依山傍水，未來可以將自行車道與地方創生連結，可以串連南彰化遊程，可吸引國內外遊客，帶動地方繁榮，而近年很夯的二水花旗木自行車步道，預定3月15日完工，讓大家可以來騎車、追火車、賞花期木。