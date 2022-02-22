為百年歷史建醮做準備 豐原慈濟宮今組顧問團揭牌

豐原地方民俗宗教盛事「祈安三獻醮祭大典」，將於2024年11月盛大舉辦，由豐原慈濟宮主辦；廟方藉此機會，集結地方各界人士，成立「豐原慈濟宮顧問團」，發揮媽祖慈愛精神，協助推動廟務。

時隔20年，豐原將於2024年再迎來20年一次的「祈安三獻醮」，主辦單位豐原慈濟宮，藉此機會集結地方各界人士，聘任23位無給職顧問，由豐農證券董事長邱俊光擔任榮譽團長，慈濟宮前副主委洪獻堂擔任總團長，籌組「豐原慈濟宮顧問團」，希望結合地方人士的力量，一同協助慈濟宮廟務發展。

慈濟宮主委陳誌鋒表示，大家都是豐原地方的社會菁英；公益團體負責人或領導者，這次的百年大醮對豐原市非常重要，很謝謝大家支持，讓作醮能更順利地舉辦，相信媽祖也會保佑大家。

立法委員江啟臣提到，自己從小拜媽祖廟長大，但慈濟宮的名號四處都有，直到看見「豐原媽」3個字，就有了鑑別度，就讓大家知道我們豐原慈濟宮媽祖；慈濟宮現在已不只是信仰中心，更是個在地文化扎根的重點，現在主委帶來些不同的改變，不同的轉型，在這300年之際成立顧問團，對豐原媽、對地方文化，或對慈濟宮皆是個不一樣的起點。