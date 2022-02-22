大開劇團獲文化部評鑑特優 7月葫蘆墩文化中心公演

台中市知名演藝團隊「大開劇團」，今年再次榮獲文化部「國家扶植演藝團隊」評鑑特優佳績。大開劇團為台中巿成立24年的立案團隊，更連續6年擔任葫蘆墩文化中心駐館團隊，預計7月中旬將在葫蘆墩文化中心舉行盛大公演，喜愛的觀眾不容錯過。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，市府與大開劇團合作規畫的年度駐館活動，大開去年駐館推出獨創的兒童劇歌舞劇、劇場導覽、兒童說故事劇場等，並首度辦理劇場特展，陪伴受疫情影響的藝文產業和扶植藝文團隊發展，讓社區民眾透過體驗劇場的方式欣賞藝術，共辦理15場活動，累計達4600位民眾參與，獲得一致好評。

今年7月中旬將持續和大開劇團執行駐館計畫，期待透過和台中市傑出演藝團隊的合作，激發藝術和創意的火花，同時活化演出場館。

大開劇團長鄭芮蕎說，感謝市府文化局推出的各項疫情紓困專案補助，讓大開劇團可藉由紓困補助及駐館合作的協助，順利度過疫情的衝擊。

黃姓家長分享，家中三個小孩是「好久茶的秘密」系列故事的忠實粉絲，除了演奏廳外，還可選擇演講廳小劇場以100元的票價欣賞，讓許多家長以親民的價格，帶孩子開心體驗說故事劇場的熱情氛圍。