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假警察比真警察嚇人 彰化139線死亡彎道車禍降57%

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣警察局交通隊在八卦山縣道139線大彰路「奪命彎道」9.2公里路段，設有真人尺寸的警察人型立牌，兩個月來，此一彎道的車禍案件從21件降為9件，降幅達57%。圖／警方提供
彰化縣警察局交通隊在八卦山縣道139線大彰路「奪命彎道」9.2公里路段，設有真人尺寸的警察人型立牌，兩個月來，此一彎道的車禍案件從21件降為9件，降幅達57%。圖／警方提供

彰化警察局在八卦山縣道139線大彰路「奪命彎道」9.2公里路段，約兩個多月前，設有真人尺寸的警察人型立牌，希望藉由「見警率」降低車禍發生，當時引來網友訕笑，但事實上，據交通隊統計，兩個月來，此一彎道的車禍案件果真從21件降為9件，降幅達57%。

此一警察人型立牌，是用彰化縣人氣警察江敦林的圖像，江敦林是彰化縣警察局交通隊警員，他在繁忙的彰化市中山路與東民街口執勤時，不分寒暑都會站在路口中間，吹著嗶嗶響亮哨音，搭配獨有的花式節奏指揮法，引人目光，博得「嗶嗶哥」聲名，他還自製宣導牌，苦口婆心勸說用路人遵守交通秩序，他的用心與奉獻，獲得彰化縣長王惠美表揚。

彰化縣道139線位在八卦山稜線上，沿途景觀優美，除了是知名的自行車休閒路線外，也常吸引重機及超跑族前來馳騁，卻常因超速發生死傷車禍，縣府因此從2020年10月起，從東外環到螢光段的速限從50公里調降為40公里，並設置警示號誌，警方也加強執法，前往共有兩支固定桿測速器，一年取締1萬5千件，希望有效遏止車禍發生。

但139線在9.2公里處彎道，去年依然發生3件死亡車禍，警方「有步想到沒步」，去年12月間，製作「嗶嗶哥」江敦林真人尺寸「員警人形立牌」加入站崗，以真人、人形立牌「直假警察」穿插，不定期輪流執法，提高見警率。但設置後，有網友表示，初見到真的會降速，但久了就知道是假的了，質疑效果，也有網友說：「夜間看到，燈光照射下，真的被嚇到了。」

交通隊表示，設立警察人型立牌後， 經比較執行前、後2個月車禍發生數，由原有A1類（24小時內死亡）1件、A2類15件、A3類5件，合計21件，執行後發生A1類0件、A2類6件、A3類3件，合計9件，大幅降低12件。

警察局長吳坤旭呼籲駕駛人，設置人型立牌用意在提醒車友，行經該路段千萬要遵守行車速限，不要有超速行駛及壓車行為，才能確保行車安全。

彰化縣警察局交通隊在八卦山縣道139線大彰路「奪命彎道」9.2公里路段，設有真人尺寸的警察人型立牌，兩個月來，此一彎道的車禍案件從21件降為9件，降幅達57%。圖／警方提供
彰化縣警察局交通隊在八卦山縣道139線大彰路「奪命彎道」9.2公里路段，設有真人尺寸的警察人型立牌，兩個月來，此一彎道的車禍案件從21件降為9件，降幅達57%。圖／警方提供

警察 車禍 彰化

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