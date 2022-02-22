追櫻族看過來 觀霧80歲霧社櫻王3月初逐漸盛開

林務局新竹林區管理處觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前的霧社櫻王去年大爆發，美景如夢似幻，吸引追櫻族朝聖，新竹林管處今天預告將於3月初逐漸盛開、中旬全開，想一睹霧社櫻3月雪風采的民眾，要把握花期賞櫻。

觀霧霧社櫻王被譽為北台灣最大的霧社櫻，花開一樹雪白，美麗又浪漫，每年花期都備受期待，新竹林區管理處副處長劉忠憲說，目前霧社櫻含苞待放，花苞數量與往年差不多，估計到228和平紀念日連假，花開約2成，3月逐漸盛開，中旬會全開，園區免費開放，目前暫不考慮遊客總量管制。

新竹林管處指出，霧社櫻是台灣特有種，因最早在霧社被發現，便以霧社為名，觀霧山莊前方的霧社櫻胸徑逾77公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，是難得一見的大樹，因此常被稱為霧社櫻王。

霧社櫻花瓣潔白，有別於一般常見花瓣緋紅的山櫻花，甚至偶而會被誤認為梅花，霧社櫻因花瓣潔白，在花瓣掉落時更猶如細雪紛飛的3月雪，為春天添增如夢似幻氣氛。