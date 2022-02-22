無關疫情 彰化縣鄉鎮公所推動路邊收費停車今年踩剎車

Covid-19本土疫情對民眾生活的影響，路邊收費停車格最知道，彰化縣知名觀光旅遊區鹿港鎮的收費停車時數從2020年一路明顯下滑，彰化市和員林市也出現相同情形，去年5月10日開始收費的北斗鎮，去年上半年業績也不太理想；去年有北斗、和美兩鎮新實施收費停車，沒鄉鎮市提出市區收費停車的計畫，並非疫情作祟，而是「選舉年」到了。

俗語說「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗」寶斗就是現今的彰化縣北斗鎮，開發早，小吃和美食多，以北斗奠安宮為中心的中華路等街區小吃店林立，鎮公所劃設672個路邊收費停車格，去（2020）年5月1日起實施市區路邊停車收費，適逢台灣本土疫情升溫，5月1日至13日每天停車輛次為1200輛次至1300輛次，第三級警戒之後，急遽下降到400輛次。

彰化市和鹿港鎮都在2017起元月3日實施路邊停車收費；彰化市當年收費停車時數91萬3849小時、停車費1822萬8750元，此後略有增減，但2020年疫情蔓延全球，彰化市開始呈現連年減少情形，收費停車149萬4227小時、停車費2964萬1895元，2021年減少到148萬2272小時、停車費2941萬6980元。

鹿港鎮是觀光名勝區，受疫情影響最為顯著，2017年元月21日實施路邊停車收費，當年收費停車時數14萬8040小時、停車費295萬1225，2018年和2019年都各有收費停車總時數超過16萬小時的成績，但2020年下降到14萬1889小時、停車費281萬4025元，2021年創下收費停車以來的慘淡記錄，全年收費停車10萬2391小時、停車費203萬470元。

員林市2017年5月20日實施路邊停車收費，當年收費停車時數477264小時停車費9517845元，此後年年增加，2020年達到高峰，當年收費停車時數135萬2794小時、停車費2690萬7695元，但2021年本土疫情緊繃，員林市收費停車時數減至117萬6149小時、停車費23412810元。

審計部彰化審計室要求，鎮市公所實施路邊收費停車，應視路段停車需求制訂差別費率，所以5鄉鎮市依熱門、冷門路段實施差別收費，彰化市熱門路段最高收費上限3小時60元，北斗鎮熱門路段最高收費上限100元，員林市區停車問題較嚴重，按時收費每小時20元，停多久收多少。

彰化縣多數鄉鎮市的市區發展早，路道狹窄，縣政府認為每個鄉鎮市都有精華區規劃路邊收費停車的必要，縣政府已完成建置路邊收費停車系統，鼓勵鄉鎮市公所提出計畫及申請劃設收費停車格，不過截至目前都沒任何回應，縣政府進一步了解，研判與今年年底將舉辦九合一選舉，首長和民代都不願得罪選民，推動路邊收費停車暫擱一旁，今年相關計畫可能不會有進展。