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千呼萬喚！彰化中興莊眷村廣場整備 保存修復邁開大步

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是前國防部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出後，荒廢10多年。記者劉明岩／攝影
位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是前國防部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出後，荒廢10多年。記者劉明岩／攝影

位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是前國防部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出後，荒廢10多年，彰化縣政府今天舉辦中興莊廣場及環境整備工程，為中興莊聚落建築群保存與修復邁進一大步。

高芳先在抗日時，在山東率領「嶗山之獅」91師「大刀隊」享有盛名，政府來台後，與舊屬定居在中興莊；中興莊占地4000多坪，原有住戶110棟眷戶，建築形式為RC磚造平房，其中66棟房舍登錄為歷史建築。2012年，中興莊獲國防部選定為全國13處眷村文化保存區之一，由於屋舍保存完整也富有動人歷史故事，2020年登錄為歷史建築。

不過，中興莊眷戶遷往太極新村後，目前極為殘破形同廢墟，經縣府及各級民意代表爭取下，先行辦理中興莊廣場及環境整備工程。今天動工時，包括縣長王惠美、立委黃秀芳、立法院國防外交委員會召集委員馬文君，以及及各級民代、附近里長、眷村代表，冒著寒風細雨參加，十分熱鬧。

縣長王惠美說，特別感謝立委馬文君協助與國防部協商，由國防部補助及縣府自籌第一期3300萬元經費，預定9月完工，整體工程後續還需要1.8億元經費，特別要再拜託黃秀芳委員向文化部爭取。

王惠美表示，中興莊全區未來將朝青創基地、藝術展覽空間、眷村歷史故事館、眷村住宿及美食體驗等多元方向發展，初期整理房子，以其中4戶，將做為青年創業的示範基地，以公益換租方式減輕青年創業的負擔，還有1戶將做為眷村故事館，讓民眾了解中興莊的歷史，希望未來不僅是社區的後花園，更是全民景觀休閒之處。

「千呼萬喚，終於動土了」，前國防部長高華柱的堂弟高華國，目前是中興莊眷村人文協進會理事長，他說，中興莊是山東人居住的眷村，與古龍山寺有很深的淵源，感謝過去曾幫助中興莊眷村發展的所有人，他代表眷村所有人感謝大家的支持與協助。

位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是前國防部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出後，荒廢10多年。記者劉明岩／攝影
位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是前國防部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出後，荒廢10多年。記者劉明岩／攝影
彰化中興莊廣場及環境整備工程今天動土，縣長王惠美（左6）、立委黃秀芳（左7）及馬文君（左5）等各界人士參加動土儀式。記者劉明岩／攝影
彰化中興莊廣場及環境整備工程今天動土，縣長王惠美（左6）、立委黃秀芳（左7）及馬文君（左5）等各界人士參加動土儀式。記者劉明岩／攝影
位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是前國防部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出後，荒廢10多年。記者劉明岩／攝影
位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是前國防部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出後，荒廢10多年。記者劉明岩／攝影
彰化中興莊廣場及環境整備工程今天動土，由縣長王惠美（左6）、立委黃秀芳（左7）及馬文君（左5）等人主持動土儀式。記者劉明岩／攝影
彰化中興莊廣場及環境整備工程今天動土，由縣長王惠美（左6）、立委黃秀芳（左7）及馬文君（左5）等人主持動土儀式。記者劉明岩／攝影
位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是前國防部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出後，荒廢10多年。記者劉明岩／攝影
位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是前國防部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出後，荒廢10多年。記者劉明岩／攝影

眷村 歷史建築 國防部

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