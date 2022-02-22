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活化全台最長吊橋 南投草屯雙十吊橋擬彩色點燈

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮公所將斥資2000萬元更新吊橋鋼索，同步建置燈光設備，並透過照明色彩變化增添觀光元素。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮公所將斥資2000萬元更新吊橋鋼索，同步建置燈光設備，並透過照明色彩變化增添觀光元素。記者賴香珊／攝影

南投草屯雙十吊橋是「全台最長的吊橋」，曾風光一時又日漸荒廢，當地公所預估斥資2000萬元更新吊橋鋼索，同步建置燈光設備，並透過照明色彩變化增添觀光元素，縣長林明溱今會勘允諾，縣府出資1000萬協助改善，盼其再現風華。

草屯鎮長簡景賢指出，雙十吊橋銜接雙冬、平林十股兩地，1963年由居民出錢出力興建，未料隔年就遭沖毀，1965年又在官民合作集資下，由「台灣吊橋大王」林枝木率工重建，打造長360公尺、寬1.8公尺的鐵線吊橋，至今仍是全台最長。

平林里長謝瑞棋說，雙十吊橋過去很風光，59年前興建後改變當地農業運輸型態，居民渡溪運貨不再豐水期搭流籠、枯水期擔貨披荊斬棘走竹橋，人們能騎三輪車直接載貨上吊橋，汽車發達後，沒了農運，但成了熱門景點，很多人來玩。

但隨國人旅遊型態改變，到雙十吊橋遊玩的人潮日益減少，周邊環境也日漸荒廢，令地方居民不捨，盼活化景點，也帶動經濟，草屯公所為此規劃改善，經評估將斥資2000萬元整修改善，簡景賢今會同縣長林明溱、立委許淑華等人前往會勘。

簡表示，公所已自籌500萬元經費補強橋墩，預估再斥資2000萬元更新吊橋鋼索，並規劃橋面板2側及鋼索增設燈光設備，入夜點燈由電腦控制色彩變化，盼吸引民眾遊憩打卡，行經國道6號、台14線也能遠眺欣賞，提高吊橋曝光度。

林明溱說，考量公所經費有限，縣府將籌措1000萬元補助改善，協助公所讓該吊橋再現風華，也打造觀光新亮點；許淑華也說，雙十吊橋是具歷史意義，又富含在地情感，有燈光特色後將成新地標，未來還能串連鳥嘴潭人工湖成旅遊軸線。

南投草屯鎮公所將斥資2000萬元更新吊橋鋼索，同步建置燈光設備，並透過照明色彩變化增添觀光元素。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮公所將斥資2000萬元更新吊橋鋼索，同步建置燈光設備，並透過照明色彩變化增添觀光元素。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮公所將斥資2000萬元更新吊橋鋼索，同步建置燈光設備，並透過照明色彩變化增添觀光元素。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮公所將斥資2000萬元更新吊橋鋼索，同步建置燈光設備，並透過照明色彩變化增添觀光元素。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮公所將斥資2000萬元整修改善雙十吊橋，縣長林明溱、立委許淑華等人今前往會勘。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮公所將斥資2000萬元整修改善雙十吊橋，縣長林明溱、立委許淑華等人今前往會勘。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮公所將斥資2000萬元更新吊橋鋼索，同步建置燈光設備，並透過照明色彩變化增添觀光元素。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮公所將斥資2000萬元更新吊橋鋼索，同步建置燈光設備，並透過照明色彩變化增添觀光元素。記者賴香珊／攝影

吊橋 林明溱 許淑華

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