南投長照接送擴大失能2級即能申請 範圍達中彰投雲

南投縣擴大長照交通接送服務對象，一般地區原僅限第4級（相當於中度）以上失能者才能使用長照交通接送，現擴大為第2級（輕度）以上便可申請，範圍涵蓋南投及台中市、彰化縣、雲林縣等鄰近縣市，方便失能者就醫。

南投縣衛生局長陳南松說，交通接送可提供行動不便或須乘坐輪椅失能者，到府接送至醫療院所就醫、洗腎或復健，車內備有升降設備，方便使用者上下車，並提供一名陪同者乘坐。

去年縣內平均每月服務人數約944人，全年服務趟次達5萬1874趟，今年已布建31家交通接送服務特約單位，服務涵蓋13鄉鎮市，歡迎有需要的民眾申請。

補助標準依地區及身分福利別區分為：一般地區包括南投市、埔里鎮、竹山鎮、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、水里鄉每月補助2000元，低收入戶免部分負擔、中低收入戶部分負擔每趟20元、一般戶部分負擔每趟62元。