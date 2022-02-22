台8線靈甫橋路段邊坡坍方 警方實施交管

台中市和平區台8線77K靈甫橋路段今天上午發生邊坡坍方，造成道路雙向阻斷，警方表示，目前德基到梨山無法通行，員警已在現場拉起封鎖線實施管制。

台中市警察局和平分局表示，台8線77K靈甫橋路段上午發生邊坡坍方，造成道路雙向阻斷，當時幸無人車經過，未造成意外事故，德基至梨山無法通行，由於德基往谷關的中橫便道21日也遭落石損壞交通中斷，目前佳陽及新佳陽部落居民對外交通受阻。

警方指出，梨山分駐所獲報後立即出動員警趕往現場，擺放交通錐並拉起封鎖線實施管制，維護用路安全；上午谷關工務段搶修廠商評估，因持續落石暫無法靠近清坍，機械於現場待命，預計下午將清坍排除。

和平警分局提醒，近日山區可能持續降雨，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其他障礙，請立即通知主管機關或撥打110通知員警前往協助處理。