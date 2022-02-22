華興集體虐童案 盧秀燕：監督不周調查不實 市長須道歉

台中市私立華興托嬰中心爆3名保育員集體虐童案，5名嬰幼兒被不當對待。市長盧秀燕今天在市政會議表示，有人說私立托嬰中心爆虐童案，為何市長要道歉？她表示，在調查過程當中，社會局的確監督與調查不周，所以市長要道歉。

盧秀燕表示，這一起幼兒集體受害事件令人痛心。市府檢討針對虐童案，調查過程「未盡翔實、不夠周延」表示市府對民間托嬰中心監督不夠嚴謹，是市長必須道歉的。

透過這起個案提醒社會局人員要提高標準、加重處罰，落實監督，保護孩子。「即使是個案，也不應該」，盧秀燕表示，社會局人員應該在第一時間還原真相，還給家長公道。

她表示，托嬰中心其他人員坐視虐童不管，嚴重違反兒童及少年福利與權益保障法，必須一併處分。

這一起集體虐童案因時代力量立委王婉諭與議員參選人吳佩芸開記者會揭露新事證，市府社會局派員調查。

私立華興托嬰中心家長去年檢舉黃姓托育人員不當對待張姓女童一案，社會局去年調查完畢裁罰公告，沒有發現新事證，2月8日收到劉姓男童案通報，展開調查。

另新發現3名疑似受害幼兒，林姓和簡姓托育人員涉嫌不當對待，社會局將盡速確認身分，訪視相關人員，主動告發，移送法辦。如確定林姓托育人員和簡姓托育人員違反兒少權法，社會局將依法予以裁處，並加重裁罰托嬰中心6萬元到60萬元。

台中市長盧秀燕日前鞠躬道歉，社會局檢視調查過程和機構管理確有疏失，包含局長、副局長等多名主管自請處分，台中市議會民進黨團要求要有人下台！國民黨團則認為市府有疏失，必須檢討改進，但要求下台不成比例。