濕冷彰化3天送醫142人 11人無呼吸心跳 最年輕40歲

連日濕冷天氣，彰化縣消防局統計，從昨天上午8時到今天上午8時為止，共受理非創傷性送醫急救案件共39件，有4人到院沒有呼吸心跳，其中最年輕才40歲，雖然無法判定是否與天冷有關，仍呼籲民眾做好保暖。彰化縣政府社會處則連日也啟動街友低溫關懷機制，發放熱食及勸導安置。

消防局表示，這新增的4名到院沒生命跡象者，全部男性，除一名80歲外，各有一名60歲及61歲，最年輕的是住芳苑鄉的40歲男子，消防局了解，他是名慢性病長期臥床的患者。累計這次寒流侵襲，3天以來，彰化縣消防局共受理142人送醫急救，11人到院前沒有呼吸心跳。

在持續濕冷的天氣下，對於街友更是難熬，彰化縣政府已啟動關懷機制，除從18日起，結合人安基金會及愛加倍社區服務協會至彰化市、員林市、和美鎮等地外展發放熱食外，並勸導在外街友接受安置服務，做好禦寒保暖準備。

另結合切膚之愛社福慈善基金會、老五老基金會、葳群慈善事業基金會、慈恩老人養護中心、珍瑩老人養護中心及緊急救援服務單位針對縣內1522位獨居老人加強關懷訪視、電話問安服務及協助送醫等，並針對有物資需求之獨老，發放禦寒衣物或物資。

彰化縣長王惠美表示，連日氣溫急驟下降且早晚溫差大，發生心肌梗塞風險增加，特別提醒民眾若出現胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等身體不適症狀，應即時撥打119就醫，切勿拖延。