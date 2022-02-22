快訊

烏克蘭危機升高 台股早盤下挫近250點、失守18000點關卡

宋楚瑜被爆瑞士存款曾逾4億 趙怡翔：任公職巨款哪來？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

濕冷彰化3天送醫142人 11人無呼吸心跳 最年輕40歲

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
連日濕冷天氣，彰化縣消防局統計，從昨天上午8時到今天上午8時為止，共受理非創傷性送醫急救案件共39件，其中有4人到院沒有呼吸心跳。圖／消防局提供
連日濕冷天氣，彰化縣消防局統計，從昨天上午8時到今天上午8時為止，共受理非創傷性送醫急救案件共39件，其中有4人到院沒有呼吸心跳。圖／消防局提供

連日濕冷天氣，彰化縣消防局統計，從昨天上午8時到今天上午8時為止，共受理非創傷性送醫急救案件共39件，有4人到院沒有呼吸心跳，其中最年輕才40歲，雖然無法判定是否與天冷有關，仍呼籲民眾做好保暖。彰化縣政府社會處則連日也啟動街友低溫關懷機制，發放熱食及勸導安置。

消防局表示，這新增的4名到院沒生命跡象者，全部男性，除一名80歲外，各有一名60歲及61歲，最年輕的是住芳苑鄉的40歲男子，消防局了解，他是名慢性病長期臥床的患者。累計這次寒流侵襲，3天以來，彰化縣消防局共受理142人送醫急救，11人到院前沒有呼吸心跳。

在持續濕冷的天氣下，對於街友更是難熬，彰化縣政府已啟動關懷機制，除從18日起，結合人安基金會及愛加倍社區服務協會至彰化市、員林市、和美鎮等地外展發放熱食外，並勸導在外街友接受安置服務，做好禦寒保暖準備。

另結合切膚之愛社福慈善基金會、老五老基金會、葳群慈善事業基金會、慈恩老人養護中心、珍瑩老人養護中心及緊急救援服務單位針對縣內1522位獨居老人加強關懷訪視、電話問安服務及協助送醫等，並針對有物資需求之獨老，發放禦寒衣物或物資。

彰化縣長王惠美表示，連日氣溫急驟下降且早晚溫差大，發生心肌梗塞風險增加，特別提醒民眾若出現胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等身體不適症狀，應即時撥打119就醫，切勿拖延。

彰化縣消防局也提醒，老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

連日濕冷天氣，增加心血管疾病的風險，彰化縣政府社會處針對街友啟動低溫關懷機制，發放熱食及勸導安置。圖／縣府提供
連日濕冷天氣，增加心血管疾病的風險，彰化縣政府社會處針對街友啟動低溫關懷機制，發放熱食及勸導安置。圖／縣府提供
連日濕冷天氣，增加心血管疾病的風險，彰化縣政府社會處針對街友啟動低溫關懷機制，發放熱食及勸導安置。圖／縣府提供
連日濕冷天氣，增加心血管疾病的風險，彰化縣政府社會處針對街友啟動低溫關懷機制，發放熱食及勸導安置。圖／縣府提供
連日濕冷天氣，增加心血管疾病的風險，彰化縣政府社會處針對街友啟動低溫關懷機制，發放熱食及勸導安置。圖／縣府提供
連日濕冷天氣，增加心血管疾病的風險，彰化縣政府社會處針對街友啟動低溫關懷機制，發放熱食及勸導安置。圖／縣府提供

保暖 街友

延伸閱讀

時代力量推新人選彰化員林區縣議員 綠營稱有壓力　

北市12度以下開設避寒所 呼籲街友「勿喝酒取暖」

寒流來襲 中市府推防凍計畫照顧街友

台中大甲寒流最低溫 盧秀燕籲市民注意保暖、關懷街友

相關新聞

台中區區有外師 人數增到126名

台中市推動雙語教育，近年來大幅增加外師人數，原本2019年25人六都最少，2021年提升到102人六都第一，今年再增加到...

濕冷!彰化3天送醫142人 11人無呼吸心跳 最年輕40歲

連日濕冷天氣，彰化縣消防局統計，從昨天上午8時到今天上午8時為止，共受理非創傷性送醫急救案件共39件，有4人到院沒有呼吸...

疫情攪局 彰化百寶村重招標

彰化縣埤頭鄉「百寶村」斥資7100多萬元整修，去年4月開幕，隨即碰上疫情又關閉迄今。當地民眾希望能恢復營運，帶動地方發展...

駐警挨批高級保全 電視拆了

南投縣政府每日晚間由縣警局保安警察隊安排警力，於大門口值勤守望至隔日，但有民眾檢舉，員警駐守時看電視、滑手機，巡邏員警也...

中捷市府站破70萬人 女科大生幸運獲90天無限次搭乘

台中捷運市政府站累計運量今突破70萬人次，第70萬名旅客今晚6點57分誕生，是就讀弘光科技大學的江姓女大生，獲得90天無...

萊豬爭議！中市議會聲請李善植任訴訟代理 憲法法庭不許

中央與地方的萊豬爭議明天在憲法法庭首度交鋒，台中市議會聲請由台中市法制局長李善植，擔任訴訟代理人，憲法法庭裁定不予許可。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。