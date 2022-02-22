聽新聞
test
0:00 / 0:00
濕冷彰化3天送醫142人 11人無呼吸心跳 最年輕40歲
連日濕冷天氣，彰化縣消防局統計，從昨天上午8時到今天上午8時為止，共受理非創傷性送醫急救案件共39件，有4人到院沒有呼吸心跳，其中最年輕才40歲，雖然無法判定是否與天冷有關，仍呼籲民眾做好保暖。彰化縣政府社會處則連日也啟動街友低溫關懷機制，發放熱食及勸導安置。
消防局表示，這新增的4名到院沒生命跡象者，全部男性，除一名80歲外，各有一名60歲及61歲，最年輕的是住芳苑鄉的40歲男子，消防局了解，他是名慢性病長期臥床的患者。累計這次寒流侵襲，3天以來，彰化縣消防局共受理142人送醫急救，11人到院前沒有呼吸心跳。
在持續濕冷的天氣下，對於街友更是難熬，彰化縣政府已啟動關懷機制，除從18日起，結合人安基金會及愛加倍社區服務協會至彰化市、員林市、和美鎮等地外展發放熱食外，並勸導在外街友接受安置服務，做好禦寒保暖準備。
另結合切膚之愛社福慈善基金會、老五老基金會、葳群慈善事業基金會、慈恩老人養護中心、珍瑩老人養護中心及緊急救援服務單位針對縣內1522位獨居老人加強關懷訪視、電話問安服務及協助送醫等，並針對有物資需求之獨老，發放禦寒衣物或物資。
彰化縣長王惠美表示，連日氣溫急驟下降且早晚溫差大，發生心肌梗塞風險增加，特別提醒民眾若出現胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等身體不適症狀，應即時撥打119就醫，切勿拖延。
彰化縣消防局也提醒，老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言