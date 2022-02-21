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時代力量推新人選彰化員林區縣議員 綠營稱有壓力　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
鄭宇焱多自彈自唱，唱出他對家鄉土地風貌改變遭受侵害的不捨。記者簡慧珍／攝影
鄭宇焱多自彈自唱，唱出他對家鄉土地風貌改變遭受侵害的不捨。記者簡慧珍／攝影

氣溫下降，年底九合一選舉氣氛緩步升溫，時代力量彰化縣黨部今天正式推出年僅28歲鄭宇焱角逐第四選區縣議員，國民黨以不變應萬變，將由現任縣議員尋求連任，民進黨除了現任兩名縣議員，增加新人吳為杰參選；國、民兩黨縣黨部都表示，現任縣議員都是強棒，會用政績爭取選民支持。

時力彰化縣黨部今天發布訊息，在彰化第四選區（大村、員林、永靖）推出不到30歲的永靖在地青年鄭宇焱參加下屆縣議員，鄭宇焱已積極奔走，開始在各大路口宣講理念，以增加選民對他熟悉感。

鄭宇焱畢業於東吳大學法律學系，從過去學生時代就開始積極參與公共事務，他的關懷遍及司法改革、勞工權益、環境保護及土地及居住人權等議題。他說他來自農村，出身於一般勞工階級家庭，沒有政治世家背景及相當的資源，必須透過各種行動爭取被民眾看見與認同。

時力在彰化縣唯一一席的縣議員吳韋達表示，鄭宇焱求學時期組織關注社會議題之外，曾在NGO擔任秘書長，也曾參與和發起多場社會運動，其中投入板橋大觀社區反迫遷抗爭，為居民爭取居住人權長達3年，前年轉進政治圈，擔任時代力量立法委員陳椒華的法案助理，去年返回家鄉，擔任時代力量彰化服務處主任，開始處理各項彰化的議題與陳情。

國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田指出，國民黨也鼓勵年輕人從政，特別鼓勵到艱困選區參選，彰化縣員林區國民黨有5席縣議員，平均年齡40多歲，不算年紀大，都有豐富的服務經驗，正是參政的最好時刻，黨部沒打算在員林區提名新人，他認為，提名新人的前提是「有沒有空間」。

「現任縣議員勢在必得，有新人投入，當然會給大家壓力。」民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富說，民進黨在員林區有兩席次縣議員，也有新人張為杰要參選，平均年齡40歲以下，國民黨、民眾黨現任縣議員都力拚連任，時代力量推出新人，會壓縮競選空間。

縣議員賴澤民表示，本屆縣議員選舉，民進黨有5人參選，下屆3人，國民黨沒什麼變化，民眾黨是現任縣議員，如果人數保持這樣，再多一名時力新人，下屆縣議員選舉激烈情形不如本屆，可是現任縣議員的實力都不容小覷，選舉壓力還是很大。

時代力量 國民黨

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