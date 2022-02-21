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南投擬斥資5億蓋草屯運動中心 只是又在這塊地
有鑑於運動人口增加，南投縣政府擬在縣議會舊址興建國民運動中心，但相關規劃還未出爐，縣長林明溱今再宣布，草屯鎮也要蓋1座運動中心，將各籌措5億元興建；只是地點又選在草屯植物公園，地方恐反彈，林則解釋，運動中心只會占一點面積，應不會影響原有綠地。
南投縣長林明溱今在縣務會議指出，其任期僅剩10個多月，但任內仍會持續推動縣內各項重大建設，其中國民運動中心計畫案最受注目，而為給縣民更多且更好的運動休閒場所，除原計畫在縣議會舊址興建國民運動中心，草屯鎮是縣內鄉鎮市之最，也是全國最大鎮，因此也擬在當地蓋1座國民運動中心。
林明溱說，經評估，草屯國民運動中心將建置在草屯警分局後方的植物公園，而該公園腹地廣達4公頃，是綠地，周邊又好停車，若完成興建將能成為在地居民運動休閒的最佳去處；初步規劃南投市、草屯2處運動中心建設經費約各需5億元，縣府後續會努力籌措10億元經費，盡快完成縣民需要的運動設施。
只不過，草屯植物公園是當地市區內唯一且完整的大片綠地，縣府原規劃納入「手工藝智慧產業園區開發案」進行開發，未料引發地方反彈，盼保留綠地，縣府只好繞地開發；公所也曾規劃興建國際棒球場，預計使用一半綠地，再透過其他用高架連接野溪建置，使得反對聲浪再起，公所急改口，只是規劃評估，並未定案。
此外，名間親子生態園區落成後，廣受民眾歡迎，縣府研擬擴大在草屯、埔里、竹山3大鎮興建親子公園，草屯部分，同樣鎖定植物公園，擬同步設置遊具作為兒童公園，如今又拋出欲興建國民運動中心；對此，林明溱解釋，該植物公園面積有4公頃，只會取一部分興建運動中心主建物，應該不會影響原有的綠地。
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