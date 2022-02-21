快訊

確診北投男太太也中鏢 北市急匡128人、158封細胞簡訊

涉嫌抬高進口犀牛報價 李天怡向三立自行請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投擬斥資5億蓋草屯運動中心 只是又在這塊地

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長林明溱宣布，將籌措5億元興建草屯國民運動中心，地點又選在草屯植物公園。圖／本報資料照
南投縣長林明溱宣布，將籌措5億元興建草屯國民運動中心，地點又選在草屯植物公園。圖／本報資料照

有鑑於運動人口增加，南投縣政府擬在縣議會舊址興建國民運動中心，但相關規劃還未出爐，縣長林明溱今再宣布，草屯鎮也要蓋1座運動中心，將各籌措5億元興建；只是地點又選在草屯植物公園，地方恐反彈，林則解釋，運動中心只會占一點面積，應不會影響原有綠地。

南投縣長林明溱今在縣務會議指出，其任期僅剩10個多月，但任內仍會持續推動縣內各項重大建設，其中國民運動中心計畫案最受注目，而為給縣民更多且更好的運動休閒場所，除原計畫在縣議會舊址興建國民運動中心，草屯鎮是縣內鄉鎮市之最，也是全國最大鎮，因此也擬在當地蓋1座國民運動中心。

林明溱說，經評估，草屯國民運動中心將建置在草屯警分局後方的植物公園，而該公園腹地廣達4公頃，是綠地，周邊又好停車，若完成興建將能成為在地居民運動休閒的最佳去處；初步規劃南投市、草屯2處運動中心建設經費約各需5億元，縣府後續會努力籌措10億元經費，盡快完成縣民需要的運動設施。

只不過，草屯植物公園是當地市區內唯一且完整的大片綠地，縣府原規劃納入「手工藝智慧產業園區開發案」進行開發，未料引發地方反彈，盼保留綠地，縣府只好繞地開發；公所也曾規劃興建國際棒球場，預計使用一半綠地，再透過其他用高架連接野溪建置，使得反對聲浪再起，公所急改口，只是規劃評估，並未定案。

此外，名間親子生態園區落成後，廣受民眾歡迎，縣府研擬擴大在草屯、埔里、竹山3大鎮興建親子公園，草屯部分，同樣鎖定植物公園，擬同步設置遊具作為兒童公園，如今又拋出欲興建國民運動中心；對此，林明溱解釋，該植物公園面積有4公頃，只會取一部分興建運動中心主建物，應該不會影響原有的綠地。

南投縣長林明溱宣布，將籌措5億元興建草屯國民運動中心，地點又選在草屯植物公園。圖／本報資料照
南投縣長林明溱宣布，將籌措5億元興建草屯國民運動中心，地點又選在草屯植物公園。圖／本報資料照

林明溱 南投 親子

延伸閱讀

南投竹山親子公園落腳公墓 縣府更擬開發工業區

南投縣府擬建國民運動中心 選址南投市及草屯鎮

草屯演藝中心轉型假日影院 林明溱允助經費活化轉型

投49線被車友稱為「地獄級鄉道」 林明溱指示盡速發包改善

相關新聞

南投擬斥資5億蓋草屯運動中心 只是又在這塊地

有鑑於運動人口增加，南投縣政府擬在縣議會舊址興建國民運動中心，但相關規劃還未出爐，縣長林明溱今再宣布，草屯鎮也要蓋1座運...

台中大甲建興里提防掏空 民代爭取經費搶修護安全

台中市大甲建興里后厝溪橋旁堤防被掏空，恐影響周遭民眾農田與生活安全，台中市議員施志昌邀集台中市政府水利局與當地里長到現場...

南投竹山親子公園落腳公墓 縣府更擬開發工業區

為增加親子遊憩場域，並帶動經濟發展，南投縣政府鎖定開發竹山鎮第一公墓用地，縣長林明溱表示，將利用3.4公頃土地興設親子公...

寒流下！台中餐飲界仍有巧思 冰淇淋店用這招吸引顧客

寒流來襲，但台中市餐飲界仍在疫情趨緩的時刻，把握走春商機，推出令人眼睛為之一亮的商品。像是草悟道商圈的「寶格冰淇淋」生意...

歷經9次流標 台中大里區人口最多里活動中心今動土

台中市大里區瑞城里活動中心因物價上漲，歷經9次流標，最終第10次在市長盧秀燕動用第二預備金追加1千7百萬元下，工程投入總...

台中梧棲146隻犬貓絕育手術 晶片疫苗絕育3項一次完成

台中市111年偏區犬貓絕育活動昨天在梧棲區文化里活動中心舉行，首場活動民眾反應踴躍，共有146隻犬貓完成絕育手術，台中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。