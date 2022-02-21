漆藝雙人展 中友時尚藝廊登場

中友百貨時尚藝廊即日起至3月21日展出「情深似漆-陳偉毅×彭雅玲 漆藝雙人展」，共展出39件作品，不同於以往民眾對於「漆器」的印象，陳偉毅以繪畫方式結合漆藝工藝，以香蕉葉、花卉為主題，每幅作品宛如照片般真實，不論是光影、線條、花朵的紋理，栩栩如生呈現在觀者面前。

本檔展出的藝術家彭雅玲及陳偉毅夫妻，是「咸豐草漆藝工坊」的主理人，彭雅玲以傳統漆器工藝為主要創作題材，作品風格結合傳統漆藝點綴現代施華洛世奇水晶等媒材，加以相思葉拓印，呈現出優雅高貴的漆器作品。

陳偉毅則捨棄原本繁複多樣技法，只留下單純繪畫元素。單純繪畫，採用不單純的方式來演繹，吸取中國工筆畫的精神，將花鳥細節生動描繪，配以精簡截枝構圖，讓留白多些意境。再加入西方素描觀念，將物體光影變化融入，使畫面更加真實逼真。

陳偉毅從小生活在集集，喜愛觀察生活周遭大自然的變化，尤其以香蕉葉最是喜愛。此次展出可以看到大量香蕉葉作品。陳偉毅在導覽時提到：「蔣勳老師看到這個系列作品時一直反覆觀看，然後跟我說：這些漆畫越看越像在『看電視』！我說：是啊！而且是看4K電視」。

此次展出的作品中，花卉系列也相當吸睛，每一幅都帶有陳偉毅創作時的小故事，其中唯一一幅木棉花是林懷民老師親自撿拾木棉花贈與陳偉毅，於是他便將木棉盛開的姿態畫下。

講到鳳凰花時，則是某次陳偉毅回到母校東海大學，當天正是東海大學的畢業典禮，而東海的鳳凰花是出名的美麗，於是便有了這幅精緻且豐富的《驪情》。

除了花卉之外，陳偉毅也喜愛畫山景，現場展出4幅靄靄白雪壯麗山景，皆是陳偉毅走訪歐洲後畫下的回憶。

為了推廣漆器工藝，此次展覽特別邀請陳偉毅開課指導，於3月4日、3月6日開闢二場「描彩專屬自己的珠寶漆盒」，無需繪畫基礎，第一次就上手，由漆畫藝術家陳偉毅細心帶領，一筆一畫慢慢的專注雕琢，在午後3小時課程時光裡，就可以輕鬆完成美麗漆盒。

有興趣的民眾可以上中友官網或中友APP報名參加；此外，愛心不落人後，彭雅玲在此次展覽中特別捐贈一只價值1萬2,800元的《相若》漆盒提供公益義賣，所得將全數捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會。