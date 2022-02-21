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南投竹山親子公園落腳公墓 縣府更擬開發工業區

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府鎖定開發竹山鎮第一公墓用地欲興建親子公園，當地公所近期積極辦理遷葬作業。圖／竹山鎮公所提供
南投縣政府鎖定開發竹山鎮第一公墓用地欲興建親子公園，當地公所近期積極辦理遷葬作業。圖／竹山鎮公所提供

為增加親子遊憩場域，並帶動經濟發展，南投縣政府鎖定開發竹山鎮第一公墓用地，縣長林明溱表示，將利用3.4公頃土地興設親子公園及停車場，而該用地腹地廣大，交通便捷具開發潛力，已責成相關局處盤點該公墓用地，擬開發工業區。

南投縣長林明溱今在縣務會議指出，縣內親子公園場域缺乏，去年名間親子生態園區落成後，持續規畫在草屯、竹山、埔里等3大鎮興建親子公園，而竹山已確定落腳當地第一公墓，將使用其中3.4公頃興設大型共融遊具及停車場。

民政處則表示，針對縣府擬使用竹山公墓用地興建親子公園，該公所本周四（24日）將召開協調會與縣府討論，而其也已自行編列預算，預計今年7月底前辦理相關遷葬作業，若順利完成，後續交由建設處、地政處等相關單位進行地目變更。

此外，林也提到，該公墓用地鄰近國道3號竹山交流道，對外交通便捷，而總面積應與草屯富寮里公墓一樣廣達20公頃，若腹地足夠將可比照目前開發「草屯手工藝智慧園區」模式，於當地開發一處工業區，進而帶動地方產業經濟發展。

林明溱也責成地政處盤點該公墓用地，著手評估工業區可行性，地政處表示，已會同民政處了解整個公墓的地籍資料，確認其範圍、面積及地勢，再依照其土地類別、所有權，作為後續開發使用參考，並供縣長及相關單位評估圈選合適區域。

親子 林明溱 南投

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