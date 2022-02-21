寒流下！台中餐飲界仍有巧思 冰淇淋店用這招吸引顧客

寒流來襲，但台中市餐飲界仍在疫情趨緩的時刻，把握走春商機，推出令人眼睛為之一亮的商品。像是草悟道商圈的「寶格冰淇淋」生意雖受寒流影響，但今天就趁著草莓季推出「大人味草莓派對系列餐點」，把草莓和冰淇淋裝進不同的酒杯裡，創造出不同的冰淇淋組合，吸引客人上門。股票上市的新天地餐廳也將開運招財納福氣的祝賀之意融入料理中，旗下3家分店同步推出6人份的開春宴「雙鮑雙蟹聚寶盆菜」為大家帶來新氣象好福氣。

寶格冰淇淋隱身在草悟廣場附近的巷弄中，除了強調自然原料與純手工製冰淇淋，平日還不斷推出的冰淇淋餐點。老闆陳苡榛坦言，天氣冷當然影響大家吃冰淇淋的欲望，但是他們也趁著現下正是草莓盛產的季節，期盼能藉著推出優質的草莓組合，吸引客人上門。

草莓派對系列餐點中最吸睛的是高達30公分的特大啤酒杯裡頭裝滿一粒粒又大又鮮甜的草莓，頂層再鋪上綿密香濃的冰朵蛋糕與特大球的手作草莓冰淇淋，讓草莓控沉醉在草莓派對裡。

還有一個亮點是在紅酒杯中裝滿以氣泡特調「粉紅泡泡飲」，除了有新鮮草莓果醬與微酸的檸檬Ｑ凍，還搭配一粒粒鮮紅透亮的草莓，微甜微酸如同果香醇厚的香檳，沒有酒精也讓人沉醉。而「花心Shot組」則是在一整排的Shot杯中，除了一顆顆又大又甜的草莓，還能一次吃到6種口味的手作冰淇淋。

寶格冰淇淋說，這樣的系列餐點只在草莓季才有，期限至3月14日止，歡迎愛吃草莓的朋友們前往。

另外，新天地餐廳最近剛完成全面重新裝潢，也趁著疫情趨緩推出開春宴，希望搶得開春商機。新天地的主廚團隊將開運招財納福氣等祝賀之意融入料理中，旗下3家分店同步推出6人份的開春宴「雙鮑雙蟹聚寶盆菜」為大家帶來新氣象好福氣。

開春宴菜色包括猶如綠茵草地春花綻放的沙拉拼盤、匯聚山珍海味百味聚寶盆菜、形如滿載而歸一帆風順的紙包魚船、事業步步高升好兆頭的臘味米糕，以及納幅招財貓與不倒翁造型點心給大家加油打氣，歡迎大家趁著新春還在走春，把握在3月31前嘗鮮。