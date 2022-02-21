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中市永春東路不平整頻傳騎士自摔 市府允改善

中央社 / 台中21日電

台中市南屯區永春東路路面不平整，機車騎士自摔事件頻傳，台中市議員張耀中今天到現場會勘後，要求市府相關單位改善，市府表示，將研議路面改善事宜。

南屯區永春東路路面不平整，導致機車騎士自摔狀況頻傳，網友紛紛敲碗何時要重鋪，常被網友標記回應的張耀中，今天前往現場會勘，除了解騎士自摔原因，也邀集市府建設局、地政局及重劃會等單位提出改善意見及期程。

張耀中表示，現在網路資訊傳播速度極快，市民常常在社群平台討論市政民生大小事，永春東路區間路段這個月已傳出機車自摔3起，頻率約1週1次，且前2週天氣狀況尚屬晴朗，應和近日寒流降雨原因無關，1週1次自摔頻率算高，市府應謹慎面對這樣的狀況，不要等發生重大交安事件才思考改善事宜。

張耀中指出，永春東路南側正在進行第四單元自辦重劃，重劃會表示自摔的路段涉及台電纜線下地工程，預計5月底完成，等完工後將辦理路面改善。

張耀中說，常傳出自摔區間在文昌街227巷至永春東七路間，建議先從此段巡檢，再往東西向延伸路段全幅度改善。

台中市政府地政局表示，會先請重劃會就路面不平部分提出改善計畫，其餘範圍將由建設局研議路面改善事宜。

台中市 機車騎士

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