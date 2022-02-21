寒流來襲 中市府推防凍計畫照顧街友

寒流來襲，台中市大甲區出現本島平地最低溫攝氏7.9度，台中市長盧秀燕今天說，市府過年前就對街友提出防凍計畫，發放毛毯及禦寒衣物，並啟動低溫關懷機制，以平安度過寒冬。

台中市大里區公所今天舉行「瑞城里活動中心興建工程動土典禮」，工程總經費新台幣4227萬多元，預計明年5月底完工。盧秀燕出席活動並頒贈感謝狀，感謝瑞和宮捐贈500萬元，協助地方推動建設，與市府一同為市民打造多元的活動場域。

針對這波寒流來襲，盧秀燕在動土典禮活動現場接受媒體聯訪時表示，民眾務必要注意保暖，不能掉以輕心；市府過年前已提出防凍計畫，發放毛毯及禦寒衣物予街友，近日並啟動街友低溫關懷機制，提醒街友注意身體狀況，平安度過寒冬。

台中市社會局指出，市府已於19日啟動街友低溫關懷機制，發送一呼百應簡訊，通知各區公所、警察局及民間網絡單位，掌握台中市各區街友露宿及身體狀況，並陸續到市區、公園及橋下等街友露宿區域，提醒街友保暖，發放禦寒相關物資。

考量入夜至清晨時最為寒冷，社會局指出，與「人安基金會台中平安站」合作，於晚間12時至隔日清晨6時，開設臨時避寒處所，以免街友遭凍發生憾事。

社會局表示，目前台中市共有35名街友接受收容庇護，包括人安基金會、台中市街友關懷協會、撒瑪黎雅婦女關懷協會、台灣喜信家庭關懷協會、社會局福滿安居等收容庇護機構，尚有約12床可以提供收容。